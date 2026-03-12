W czwartek, 12 marca, w Gdańsku odbyła się wizyta króla Szwecji Karola XVI Gustawa oraz jego żony, królowej Sylwii Bernadotte. Para królewska spędzi w Polsce trzy dni na zaproszenie Karola Nawrockiego. Program pobytu jest bardzo napięty, a na liście znalazły się m.in. złożenie wieńca przy Pomniku Poległych Stoczniowców 1970, wizyta w Europejskim Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej, a także spotkanie z prezydentką Gdańska, Aleksandrą Dulkiewicz. Szczególne zainteresowanie wzbudziło jednak spotkanie króla z Lechem Wałęsą. Były prezydent opublikował w sieci relację z wydarzenia.

Lech Wałęsa spotkał się ze szwedzką parą królewską. W sieci opublikował zdjęcia

Lech Wałęsa udokumentował spotkanie ze szwedzką parą królewską w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie pojawiły się wspólne kadry. "Szwedzka Para Królewska, JKM Karol XVI Gustaw wraz z JKM Królową Sylwią z wizytą w Europejskim Centrum Solidarności" - czytamy w opisie zdjęć. Przypomnijmy, że relacja Lecha Wałęsy i szwedzkiej monarchii sięga lat 90. Wówczas były prezydent otrzymał Order Serafinów, a król Szwecji dostał od niego odznaczenie Order Orła Białego.

W rozmowie z "Faktem" głos zabrał specjalista od protokołu dyplomatycznego. "Godne większej uwagi jest zapowiedziane na czwartek spotkanie z byłym prezydentem Wałęsą. Warto przypomnieć, że Wałęsa był podejmowany przez króla Szwecji z trzydniową wizytą. To spotkanie ma sentymentalny charakter, ponieważ prezydent Wałęsa znany jest ze swoich niekonwencjonalnych zachowań i wypowiedzi" - przekazał dr Janusz Sibora.

