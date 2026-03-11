Marcin Wrona jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy "Faktów" TVN. Od lat spełnia się w roli polskiego korespondenta w USA, mieszkając za oceanem już od 2006 roku. Wrona jest przy tym dość aktywny w mediach społecznościowych. W najnowszym wpisie pochwalił się spotkaniem z Joe Bidenem. Udostępnił nawet fotografię z byłym amerykańskim prezydentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Joe Biden ułaskawia ludzi ze swojego otoczenia. Czy grożą mu rozliczenia ze strony Trumpa?

Marcin Wrona pokazał nowe zdjęcie z Joe Bidenem. Tak teraz wygląda były prezydent USA

"Rocznica powstania Brzezinski Global Strategies w Waszyngtonie. Gość specjalny ambasadora Marka Brzezińskiego - prezydent Joe Biden, który powiedział o gospodarzu: 'Zawsze dotrzymywał danego słowa (-) bardzo na nim polegałem i szczerze mówiąc, zawsze bardzo polegałem na Polsce'" - przekazał w najnowszym wpisie na Instagramie Wrona, publikując selfie z Joe Bidenem oraz nagranie przemówienia polityka.

Na zdjęciu możemy zobaczyć uśmiechniętych dziennikarza i byłego prezydenta. W komentarzach internauci podzielili się miłym słowem. "Najlepszy prezydent w USA, w ostatnich 20 latach. Proszę pozdrowić od nas", "Miłe słowa prezydenta. To był mój prezydent", "Bardzo dobry prezydent USA" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Na spotkanie z Joe Bidenem udał się także korespondent RMF FM. "Podkreślał, że nasz kraj jest wzorem"

Podobne zdjęcie opublikował również Paweł Żuchowski - korespondent radia RMF FM. Dziennikarz także opisał, jak wyglądało spotkanie z byłym prezydentem USA. "'Polska musi być silna' - powiedział nam Joe Biden. Prosił, żeby pozdrowić Polaków, podkreślał, że nasz kraj jest wzorem. Były prezydent USA pojawił się na przyjęciu w Waszyngtonie z okazji pierwszej rocznicy powstania Brzezinski Global Strategies" - przekazał w opisie Żuchowski.

Dziennikarz zdradził też, co Biden miał mówić na temat Marka Brzezińskiego - byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. "Były prezydent USA podkreślał, że Brzeziński zawsze dotrzymywał słowa, nigdy go nie zawiódł i jest dobrym człowiekiem" - dopisał Żuchowski, dziękując na koniec za zaproszenie na spotkanie.