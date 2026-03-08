Mateusz Morawiecki ma czworo dzieci: dwie córki - Olgę i Magdalenę oraz dwóch synów - Jeremiasza i Ignacego. Były premier bardzo poważnie podchodzi do roli ojca. "Bycie ojcem jest olbrzymim wyzwaniem. Stajemy się mentorami naszych dzieci, uczymy poznawać świat, pokazywać co jest dobre, a co złe. Ojcostwo jest powodem dumy" - pisał swego czasu na Facebooku. Morawiecki od czasu do czasu dzieli się ze swoimi obserwatorami kadrami z prywatnego życia. 8 marca na jego profilu pojawiło się zdjęcie z żoną Iwoną i młodszą córką Magdą. W komentarzach zaroiło się od zachwytów.

Mateusz Morawiecki pokazał młodszą córkę. "Ale Madzia wyrosła"

Były premier opublikował krótki wpis z okazji Dnia Kobiet. "Z moimi kochanymi kobietami życzę Wam, drogie Panie, wszystkiego najlepszego" - napisał Morawiecki pod zdjęciem, na którym zapozował z żoną i córką. W ubiegłym roku Magdalena skończyła 14 lat. "Jeszcze cztery lata do osiemnastki" - pisał w październiku dumny tata. Nie da się ukryć, że nastolatka zmieniła się od tego czasu, o czym nie omieszkali wspomnieć również obserwatorzy Morawieckiego. "Ale Madzia wyrosła! Cudowna rodzinka", "Wspaniała rodzinka. Wszystkiego, co najlepsze", "Dziękujemy za piękne życzenia! Cudowności dla was" - pisali pod rodzinnym zdjęciem, które znajdziecie w naszej galerii.

Mateusz Morawiecki opowiedział o adopcji dzieci. "Traktujemy je jak nasze starsze"

Jakiś czas temu Mateusz Morawiecki pojawił się w podcaście Żurnalisty. Podczas rozmowy otwarł się na temat adopcji dzieci i opowiedział o swoich doświadczeniach z domami dziecka. - Bardzo różnie życie się toczy. Mamy kontakt z żoną z różnymi domami dziecka. Z jednym w szczególności, bardzo częsty. Widzimy, jak tam trudno podejmować różne decyzje. Na czym polega opieka nad dziećmi i myśmy w pewnym momencie podjęli taką decyzję i jesteśmy wdzięczni i tym wszystkim, którzy opiekują się tymi dziećmi i tym, którzy podejmują taką decyzję, a nie właśnie inną. (...) Dzieci są przewspaniałe i traktujemy je jak nasze starsze dzieciaki - mówił.