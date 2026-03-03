Od początku kandydatura Karola Nawrockiego wzbudza spore kontrowersje. Wszystko ze względu na medialne doniesienia o jego koneksjach ze światem kibicowskim oraz sprawa związana z mieszkaniem, które przejął od pana Jerzego. Ostatecznie prezes Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany przez większość obywateli i od sierpnia 2025 roku pełni funkcję prezydenta Polski, zastępując Andrzeja Dudę. Głowa państwa 3 marca świętuje urodziny. Ile świeczek na torcie zobaczy w tym roku?

Karol Nawrocki świętuje urodziny. Tyle lat ma prezydent

3 marca to w domu Nawrockich wyjątkowy dzień. Właśnie wtedy prezydent świętuje urodziny. W tym roku skończył 43 lata. Polityk, który urodził się w Gdańsku w 1983 roku, otrzymał imię po polskim papieżu - Karolu Wojtyle, co w jednym z nagrań w czasie kampanii wyborczej, potwierdziła jego mama. - Karol dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu. I szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski - przyznała Elżbieta Nawrocka.

Z pewnością Nawrocki będzie świętował 43. urodziny z najbliższymi - żoną i dziećmi. Prezydent doczekał się trójki pociech - przysposobionego syna Daniela, Antoniego oraz Katarzyny. Niegdyś Marta Nawrocka opowiedziała o tym, jak poznała ukochanego. - Miałam przyjaciółkę w miejscu, w którym mieszkał, gdy chodziłam do liceum. Szłam do niej i po drodze, na schodach, po prostu wpadliśmy na siebie. Zaskoczyło mnie, że tak mnie przeszył, poczułam coś niesamowitego - opowiadała w "halo tu polsat".

- Poszłam do koleżanki i mówię: A spotkałam takiego chłopaka na drodze. Szedł z psem, ale miał książkę pod pachą. Wpadliśmy na siebie, było tam jakieś spojrzenie. Spotkaliśmy się i tak się zaczęła nasza miłość - wspominała pierwsza dama.

Rodzina Nawrockich się powiększyła. Para prezydencka adoptowała psa

Nawroccy pod koniec lutego zdecydowali się adoptować psa ze schroniska. Yuki trafi do ich rodziny. W mediach społecznościowych organizacji Sztumskie Bezdomniaki pojawił się poruszający wpis. "Zamiast drogi do klatki, do schroniska, wygrał drogę po życie i wyruszył do Warszawy. Yuki skradł serca pana prezydenta Karola Nawrockiego i pani Marty Nawrockiej i zamieszkał w Pałacu Prezydenckim" - poinformowano w poście, zamieszczając zdjęcia pupila z parą prezydencką.