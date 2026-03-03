2 marca w Białym Domu odbyła się ceremonia odznaczenia Medalem Honoru. W tym roku Donald Trump wyróżnił trzech żołnierzy. Jeden z nich to sierżant sztabowy Michael H. Ollis, który otrzymał Medal Honoru pośmiertnie za uratowanie życia polskiemu żołnierzowi. W trakcie ceremonii uwagę mediów ponownie zwrócił niepokojący wygląd Donalda Trumpa. Chodzi konkretnie o czerwony ślad na szyi polityka widoczny nad kołnierzem jego koszuli, przypominający wysypkę. Głos w sprawie zabrał lekarz prezydenta, który przekazał, że Trump jest w trakcie profilaktycznej kuracji.
Prezydencki lekarz Sean Barbarella w przekazanym mediom oświadczeniu bardzo ogólnikowo skomentował kwestię zmiany skórnej widocznej na szyi Donalda Trumpa. - Prezydent Trump stosuje bardzo powszechnie używany krem po prawej stronie szyi, który jest profilaktycznym środkiem do pielęgnacji skóry - skomentował, cytowany przez CNN.
- Prezydent będzie stosował ten preparat przez jeden tydzień, a zaczerwienienie ma utrzymywać się przez kilka tygodni - dodał Barbarella. Lekarz nie doprecyzował jednak ani o jaki preparat dokładnie chodzi, ani z jakimi problemami zdrowotnymi dokładnie zmaga się Trump.
Problemy zdrowotne Donalda Trumpa są tematem publicznej debaty już od dłuższego czasu. Jeszcze w lutym ubiegłego roku na dłoni polityka widoczne były wyraźne zasinienia. Sytuacja powtarzała się potem jeszcze kilkukrotnie, a Trump próbował nawet zamaskować ślady podkładem. Latem ubiegłego roku rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że siniaki mają być związane z silnymi uciskami dłoni. - Donald Trump spotyka się z większą liczbą Amerykanów niż jakikolwiek inny prezydent - twierdziła.
Sprawa siniaków na dłoni Donalda Trumpa powróciła w styczniu tego roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Karoline Leavitt w rozmowie z CBS przekazała wówczas, że to efekt urazu. -Prezydent Trump uderzył dłonią w róg stołu, przy którym podpisywał dokumenty - skomentowała. Sam Trump w wywiadzie z "Wall Street Journal" mówił z kolei, że przyjmuje większą niż zalecana dawkę aspiryny. Oprócz tego w lipcu zeszłego roku Biały Dom poinformował, że u Donalda Trumpa zdiagnozowano przewlekłą niewydolność żylną.