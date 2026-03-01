Pierwsza dama na sportowo. W takim wydaniu rzadko widzimy Martę Nawrocką

Oficjalny profil Marty Nawrockiej na Instagramie działa bardzo aktywnie. Obserwatorzy pierwszej damy mogą na bieżąco dowiadywać się, czym konkretnego dnia zajmuje się żona prezydenta oraz w jakich inicjatywach bierze udział. W niedzielę 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Nawrocka również opublikowała nowy post.

Marta Nawrocka wzięła udział w biegu. W takiej stylizacji nie widujemy jej często

"Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Otwocku. Dystans 1963 metrów ma symboliczne znaczenie - to hołd dla Niezłomnych, w tym dla Józefa Franczaka ps. 'Lalek', ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, który zginął właśnie w 1963 roku" - napisała w mediach społecznościowych pierwsza dama, publikując serię zdjęć ze wspominanego biegu.

Na udostępnionych fotografiach możemy zobaczyć żonę prezydenta w nietypowym wydaniu - na sportowo. Pierwsza dama udała się na bieg w czarnej bluzie z kapturem, leginsach i sportowych butach. Na kilku kadrach widzimy, że założyła również duże, czarne okulary przeciwsłoneczne. Internauci w komentarzach nie kryli, że inicjatywa Nawrockiej im zaimponowała. "Wspaniale!", "Pięknie! Ja również oddałam hołd i pięć kilometrów zaliczone", "Brawo!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Przypomnijmy, że zaledwie dzień wcześniej dowiedzieliśmy się, że rodzina Nawrockich niedawno się powiększyła. Jak się okazało, para prezydencka postanowiła zaadoptować psa. "Zamiast drogi do klatki, do schroniska, wygrał drogę po życie i wyruszył do Warszawy. Yuki skradł serca pana prezydenta Karola Nawrockiego i pani Marty Nawrockiej i zamieszkał w Pałacu Prezydenckim" - poinformowała w mediach społecznościowych organizacja Sztumskie Bezdomniaki, publikując zdjęcie Nawrockich z nowym pupilem. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Rodzina Nawrockich się powiększyła! Nowy członek 'skradł serca' pary prezydenckiej".