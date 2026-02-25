14 lutego na antenie TVN24 wyemitowano wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. Tematy, które zostały podjęte w wywiadzie, to były m.in. in vitro, aborcja, jej praca oraz fundacja. Niektóre z wypowiedzi żony prezydenta zaskoczyły internautów. Wiele osób dość negatywnie oceniło cały wywiad. Teraz głos zabrała Jolanta Kwaśniewska. Jej słowa mogą zaskoczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonda: Czy Marta Nawrocka powinna być bardziej aktywna społecznie i medialnie?

Jolanta Kwaśniewska powiedziała to wprost. Tak oceniła wywiad Marty Nawrockiej w TVN24

Jolanta Kwaśniewska wielokrotnie wypowiadała się na temat Marty Nawrockiej. Dawała jej rady, zanim jeszcze została pierwszą damą. - Proszę, abyś przeczytała moją książkę - mówiła w 2025 roku. Chodziło o jej biografię "Pierwsza dama" autorstwa Emilii Padoł, w której żona Kwaśniewskiego podzieliła się swoimi wspomnieniami z okresu, gdy sama pełniła tę rolę. Ostatni wywiad Nawrockiej nie umknął uwadze Kwaśniewskiej. W rozmowie z Plejadą dawna pierwsza dama od razu go skomentowała. Co ciekawe, pojawiły się słowa uznania. - Dla mnie ten wywiad, udzielony zwłaszcza dla TVN24, był dużym zaskoczeniem i tej odwagi gratuluję pani Nawrockiej - skwitowała. Zgadzacie się?

Ekspertka szczerze o wywiadzie Marty Nawrockiej. Gdzie pojawiły się błędy?

W Wirtualnych Mediach ekspertka ds. wystąpień medialnych Barbara Krysztofczyk oceniła przygotowanie Nawrockiej do wywiadu. Jej zdaniem, do sprawy wystarczająco nie przyłożyli się doradcy pierwszej damy. - Zadaniem ekipy komunikacyjnej było efektywne przygotowanie Marty Nawrockiej. No i tu był klops. Jeśli sami nie potrafili tego zrobić, powinni byli znaleźć eksperta - oceniła Barbara Krysztofczyk. Specjalistka zwróciła przy tym uwagę na moment, w którym pierwsza dama została spytana o temat in vitro, poprosiła po chwili o "inny zestaw pytań", starając się obrócić sytuację w żart. - Doradcy pierwszej damy mają za zadanie, by zawsze przygotowywać ją na każdy scenariusz wydarzeń, a nie tylko na ten łatwy, wymarzony i życzeniowy - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Ekspert o Nawrockiej podczas wywiadu. "Potraktowała jak niedoświadczoną dziennikarkę". Zdradziło ją też pstrykanie