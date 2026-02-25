14 lutego na antenie TVN24 wyemitowano wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. Tematy, które zostały podjęte w wywiadzie, to były m.in. in vitro, aborcja, jej praca oraz fundacja. Niektóre z wypowiedzi żony prezydenta zaskoczyły internautów. Wiele osób dość negatywnie oceniło cały wywiad. Teraz głos zabrała Jolanta Kwaśniewska. Jej słowa mogą zaskoczyć.
Jolanta Kwaśniewska wielokrotnie wypowiadała się na temat Marty Nawrockiej. Dawała jej rady, zanim jeszcze została pierwszą damą. - Proszę, abyś przeczytała moją książkę - mówiła w 2025 roku. Chodziło o jej biografię "Pierwsza dama" autorstwa Emilii Padoł, w której żona Kwaśniewskiego podzieliła się swoimi wspomnieniami z okresu, gdy sama pełniła tę rolę. Ostatni wywiad Nawrockiej nie umknął uwadze Kwaśniewskiej. W rozmowie z Plejadą dawna pierwsza dama od razu go skomentowała. Co ciekawe, pojawiły się słowa uznania. - Dla mnie ten wywiad, udzielony zwłaszcza dla TVN24, był dużym zaskoczeniem i tej odwagi gratuluję pani Nawrockiej - skwitowała. Zgadzacie się?
W Wirtualnych Mediach ekspertka ds. wystąpień medialnych Barbara Krysztofczyk oceniła przygotowanie Nawrockiej do wywiadu. Jej zdaniem, do sprawy wystarczająco nie przyłożyli się doradcy pierwszej damy. - Zadaniem ekipy komunikacyjnej było efektywne przygotowanie Marty Nawrockiej. No i tu był klops. Jeśli sami nie potrafili tego zrobić, powinni byli znaleźć eksperta - oceniła Barbara Krysztofczyk. Specjalistka zwróciła przy tym uwagę na moment, w którym pierwsza dama została spytana o temat in vitro, poprosiła po chwili o "inny zestaw pytań", starając się obrócić sytuację w żart. - Doradcy pierwszej damy mają za zadanie, by zawsze przygotowywać ją na każdy scenariusz wydarzeń, a nie tylko na ten łatwy, wymarzony i życzeniowy - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Ekspert o Nawrockiej podczas wywiadu. "Potraktowała jak niedoświadczoną dziennikarkę". Zdradziło ją też pstrykanie