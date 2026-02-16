To, czy jesteśmy we wszechświecie sami, jest poddawane dyskusji od wielu lat. Są podejrzenia, że rzeczywiście kosmici istnieją, ale według innych to wyłącznie bajka i nie należy traktować tego poważnie. Ostatnie słowa Baracka Obamy wzbudziły spore zainteresowanie. Część internauci oceniła, że to jednoznaczny dowód na istnienie istot pozaziemskich. Teraz był prezydent Stanów Zjednoczonych postanowił wycofać się ze swoich słów.

Barack Obama stwierdził, że kosmici istnieją. Teraz się wycofuje

W trakcie rozmowy z podcasterem Brianem Tylerem Cohenem doszło do serii szybkich pytań na temat życia pozaziemskiego. Barack Obawa stwierdził wówczas, że kosmici istnieją. - Istnieją, ale ich nie widziałem - podkreślił. - Nie są przetrzymywani w Strefie 51. Nie ma tam podziemnego kompleksu. No chyba, że jest jakiś spisek i ukryli to przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał następnie. To wzbudziło falę spekulacji.

Polityk postanowił odnieść się do sprawy w mediach społecznościowych. "Statystycznie wszechświat jest tak wielki, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Ale odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, że odwiedzili nas kosmici jest niewielkie, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt. Naprawdę!" - napisał.

Barack Obama znowu rozprawia o kosmitach, lecz czym jest Stefa 51?

Były prezydent USA znowu podejmuje się tematu istot pozaziemskich. Już w 2021 roku mówił o sprawie w "The Late Late Show", choć w dość enigmatyczny sposób. - Jeśli chodzi o kosmitów, są pewne rzeczy, których po prostu nie mogę powiedzieć na antenie - powiedział. Wielu łączy to z istnieniem Stefy 51, którą utożsamia z miejscem przetrzymywania kosmitów i ich statków. Jest to amerykańska baza wojskowa w Nevadzie, a na jej terenie testuje się najnowsze rozwiązania technologiczne. Do dziś nie można jednak dostać się na teren Strefy 51, a to dodatkowo podsyca plotki i wątpliwości co do tego, co faktycznie znajduje się tym terenie.