Istnienie istot pozaziemskich jest poddawane dyskusji od wielu lat. Jedni twierdzą, że z pewnością nie jesteśmy w kosmosie sami. Inni uważają, że to wyłącznie wymysł i nie ma w tym ziarenka prawdy. Barack Obama udzielił wywiadu, w którym postanowił wyjawić, co sam sądzi na ten temat. Przekazał, że wierzy w istnienie kosmitów - przyznał, że według niego istnieją. Podkreślił jednak, że nie ma ich w Strefie 51.

Zobacz wideo Naukowcy policzyli, kiedy spotkamy kosmitów. Czym jest paradoks Fermiego?

Barack Obama mówi wprost o kosmitach. Twierdzi, że istnieją

Barack Obama porozmawiał z Bryanem Tylerem Cohenem. Podjęli temat istnienia istot pozaziemskich. Były prezydent Stanów Zjednoczonych utrzymywał, że kosmici istnieją. Jak jednak zaznaczył, nie ma ich w Strefie 51. - Są prawdziwi, ale ich nie widziałem i nie są przetrzymywani w (...) Strefie 51 - przekazał. - Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek, który ukryli przed prezydentem Stanów Zjednoczonych - dodał. Dyskusja na ten temat nie była już jednak kontynuowana, gdyż pytanie padło w ramach serii "błyskawicznych" pytań.

To nie jest pierwszy raz, gdy Obama komentuje kwestię istnienia kosmitów. W 2021 roku polityk pojawił się w "The Late Late Show" i podkreślił, że o pewnych sprawach nie chce mówić publicznie. - Jeśli chodzi o kosmitów, są pewne rzeczy, których po prostu nie mogę powiedzieć na antenie - powiedział wówczas.

Sterfa 51 budzi wątpliwości. Od lat szerzą się na jej temat teorie spiskowe

Wspomniana przez Obamę Strefa 51 jest rzeczywistą amerykańską bazą wojskową, na której terenie testuje się najnowsze rozwiązania technologiczne. Jej działalność datuje się na 1955 rok, choć samo jej istnienie CIA oficjalnie potwierdziło dopiero w 2013 roku. Miejsce to znajduje się w stanie Nevada i do dziś wzbudza spore wątpliwości. Od lat powielają się kolejne teorie spiskowe dotyczące tego miejsca. Wielu wierzy w opowieści, wedle których władze USA ukrywają tam zarówno statki kosmitów, jak i same istoty pozaziemskie. Do dziś nie można jednak wchodzić na teren Strefy 51, co dodatkowo podsyca wątpliwości co do tego, co faktycznie znajduje się tym terenie.