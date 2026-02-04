Poruszające słowa Marty Nawrockiej. "Świat zatrząsł się w posadach"

4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem, którego celem jest podniesienie świadomości na temat profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów. Z tej okazji głos zabrała Marta Nawrocka. Na jednym z oficjalnych instagramowych kont Pałacu Prezydenckiego opublikowano nagranie z krótką przemową pierwszej damy.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o przeszłości Nawrockiego. Musiał wybrać

Marta Nawrocka zwróciła się do chorych

Trzeba przyznać, że Marta Nawrocka w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki Agaty Dudy, która pełniła funkcję pierwszej damy przez dwie kadencje, jest zdecydowanie bardziej aktywna w mediach społecznościowych i zabiera głos w sprawach ważnych społecznie. Tym razem żona Karola Nawrockiego postanowiła zwrócić się do osób, u których zdiagnozowano nowotwór.

Szanowni Państwo, w Światowym Dniu Walki z Rakiem chcę wyrazić swoją solidarność z tymi, których świat zatrząsł się w posadach. Którzy usłyszeli diagnozę: rak. I tymi, którzy walkę z nowotworem toczą od wielu miesięcy czy lat. Wiem, jak ogromne znaczenie - obok leczenia - ma dobre słowo i obecność drugiego człowieka. To dar nie do przecenienia

- powiedziała. W dalszej części nagrania pierwsza dama przypomniała o tym, jak ważne są regularne badania kontrolne. - W każdej ciemności trzeba umieć dostrzec światło. Nawet jeśli choroba zmienia codzienność, niech nigdy nie zabiera radości życia i nadziei na to, że wszystko będzie dobrze. Warto dać sobie szansę, widzieć o sobie wszystko, wykonywać regularne badania. Odważmy się, to też jest siła - słyszymy na nagraniu.

Marta Nawrocka przemawia w garniturze. Tak się prezentowała

Co ciekawe, choć komunikat skierowany jest do wszystkich, to jednak nie sposób odnieść wrażenia, że pierwsza dama zwraca się głównie do kobiet. To właśnie kobiety w różnym wieku pojawiają się we fragmentach nagrania (to kadry z wcześniejszych publicznych wyjść pierwszej damy). Główną część nagrania stanowi jednak przemówienie, które Nawrocka wygłasza, mówiąc wprost do kamery. Pierwsza dama jest przy tym bardzo formalna. Ma na sobie ciemny garnitur i jasną koszulę z rozpiętym nieco kołnierzykiem. Udało jej się zachować profesjonalizm?