Tak wyglądała Melania Trump po narodzinach Barrona. Spójrzcie na jej kreację

O Melanii Trump jest stale głośno w mediach. Niedawno do kin trafił dokument na temat jej życia. Żona polityka jest producentką wykonawczą i była bardzo zaangażowana w cały proces tworzenia. - Film przedstawia moje codzienne życie, to, czym się zajmuję i jakie mam obowiązki. To codzienność, od zespołu ds. transformacji, po przeprowadzkę do Białego Domu, pakowanie, tworzenie mojego zespołu, biura pierwszej damy, wprowadzenie się do Białego Domu - powiedziała w programie "Fox & Friends". W produkcji pojawia się także wątek rodziny Melanii Trump, a my dotarliśmy do jej archiwalnego zdjęcia.

Tak wyglądała Melania Trump po urodzeniu Barrona. Internauci ruszyli z komentarzami

Melania Trump urodziła syna Barrona w 2006 roku. W mediach można znaleźć kadry z tego okresu. Niedługo po porodzie żona prezydenta Stanów Zjednoczonych występowała przed kamerami. Prezentowała się bardzo elegancko w oryginalnych sukienkach. Na jednym z nagrań opublikowanych na kanale "Extratv" na YouTubie widzimy Melanię w koronkowej kreacji, która trzymała na rękach małego syna. Po kadr zapraszamy do naszej galerii zdjęć. Pod filmem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy na temat Melanii Trump. "Przepiękna i cudowna", "Barron wyglądał jak ojciec", "Elegancka" -czytamy.

Melania Trump wprost o synu. Doradzał ojcu podczas kampanii wyborczej. "Podsunął mu wszystkie pomysły"

Ze względu na promocję filmu Melania Trump udzielała ostatnio bardzo dużo wywiadów. W jednym z nich nie zabrakło wątku jej syna Barrona. Jak zaznaczyła, 19-latek aktywnie angażuje się w politykę i doradzał swojemu ojcu podczas kampanii wyborczej. - Teraz rozumie, jest zaangażowany. Wie, co się dzieje na świecie. Rozmawia z tatą. Rozmawia ze mną. Był bardzo zaangażowany w kampanię - mówiła w "The Five". Melania Trump otwarcie chwaliła działania syna. - Podsunął mu [Donaldowi - przyp.red.] wszystkie pomysły, podsunął osoby, z którymi musiał rozmawiać, wszystkich tych youtuberów i podcasterów. Był więc naprawdę mądrym umysłem, który za tym stał - skomentowała pierwsza dama Stanów Zjednoczonych.