Krzysztof Bosak stanął z ukochaną Kariną Bosak na ślubnym kobiercu w 2020 roku. Od tamtej pory para doczekała się trójki dzieci - synów Artura Maksymiliana i Daniela Ksawerego oraz córki Emilii Marii. W sierpniu 2025 roku żona polityka poinformowała, że spodziewa się czwartej pociechy. 2 lutego 2026 roku Bosak potwierdził, że dziecko przyszło już na świat.
W poniedziałek 2 lutego polityk Konferencji pojawił się na antenie Radia ZET, gdzie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wyjawił, że wraz z żoną powitali niedawno czwarte dziecko. Bosak zdradził nawet, że jest to syn, któremu nadali imię Stefan. Chłopczyk i mama mają czuć się dobrze i zdążyli już wrócić ze szpitala do domu. Wicemarszałek Sejmu opowiedział przy tym, że towarzyszył małżonce przy porodzie.
- Tylko raz nie uczestniczyłem w porodzie, z powodu pandemii uniemożliwili mi to, i uważam to dziś za złą decyzję. Mężczyźni mają bardzo ważną rolę we wspieraniu kobiet we wszystkim, co wiąże się z porodem - skomentował polityk Konfederacji w radiu.
Przypomnijmy, że podobnie jak małżonek, Karina Bosak również spełnia się w roli polityczki i posłanki z ramienia Konfederacji. Kobieta wielokrotnie zabierała przy tym głos m.in. na temat aborcji, który często poruszany jest w polskiej polityce. - My, kobiety i mężczyźni, broniący prawa do życia, chcemy poważnego traktowania kobiet, ich potrzeb, kiedy zachodzą w ciążę i stają się matkami. Lepszej jakości i dostępności opieki zdrowotnej, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w zakresie opieki nad dzieckiem, szczególnie gdy okaże się, że może być niepełnosprawne lub poważnie chore - mówiła w 2024 roku w Sejmie. Bosak odwołała się wówczas właśnie do swojej rodziny i dzieci. - Cała dyskusja jest mi niezwykle bliska. Jako matka trójki małych dzieci, jako kobieta, która weszła do Sejmu parę dni przed porodem, i która w tej izbie, przy was, karmiła noworodka, wiem, jakie to jest poświęcenie: być matką i jak często może to się wydawać nie do pogodzenia z innymi planami życiowymi - podkreślała polityczka.