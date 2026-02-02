Wydawać by się mogło, że wybory nowej przewodniczącej partii Polska 2050 wzbudzały wiele emocji wśród wszystkich z wyjątkiem Szymona Hołowni. 31 stycznia udało się w końcu wyłonić szefową. Została nią Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Były przewodniczący ugrupowania następnego dnia opublikował wpis na Instagramie, w którym pochwalił się nowym kapeluszem. Jego post również wywołał wiele emocji i doczekał się mnóstwa komentarzy. Na niektóre z nich polityk postanowił odpowiedzieć.

Szymon Hołownia wdał się w dyskusję z internautami. "To nie ja zbłądziłem"

Nowy kapelusz Szymona Hołowni stał się przedmiotem dyskusji wśród internautów. W ciągu kilku godzin od publikacji pod postem pojawiło się niemal 500 komentarzy. Polityk postanowił odpowiedzieć na niektóre, nawet te mniej przychylne. "Kiedyś wzbudzał Pan szacunek, a teraz chyba pora odpocząć od polityki" - napisał jeden z internautów. Były przewodniczący Polski 2050 nie zareagował na słowa krytyki.

Dziękuję za radę. Polecam parę oddechów i odpoczynek od komentowania, zanim pan ich nie wykona

- odpisał. "Prawie jak Jan Rokita, też mocno zbłądził" - twierdził kolejny komentujący. "To nie ja zbłądziłem, to pan gdzieś dziwnie poszedł" - ripostował Hołownia. Polityk pozwolił sobie nawet na żarty. "Widać głęboki wpływ posła Suskiego" - czytamy w jednym z komentarzy. "Jego wizerunek chodził za mną od wielu lat. Uległem" - odpowiedział polityk i dodał uśmiechniętą buźkę.

Hołownia nie pozostawił bez odpowiedzi także bardziej przychylnych komentarzy. Polityk docenił wsparcie jednej z obserwatorek. "Kapelusz jest piękny. Zauważam jednak, że pojawia się tu wiele niemiłych komentarzy. Życzę Panu wszystkiego, co najlepsze i wielu sukcesów. Najważniejsze jest zachować szacunek do samego siebie" - stwierdziła internautka. "Dziękuję pani. Zrobię dużo, by po miesiącach traktowania z lekka posprzątać ten profil tak, by nie był miejscem kompulsywnego wypróżniania się moich politycznych przeciwników, czy to z PiS, czy z PO, czy z (obu) Konfederacji" - odpowiedział wicemarszałek Sejmu.