Nowe doniesienia o hospitalizacji Kaczyńskiego. Głos zabrał polityk PiS

Informację o tym, że Jarosław Kaczyński trafił do jednego z warszawskich szpitali, potwierdził w rozmowie z "Faktem" rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zaznaczył, że powodem hospitalizacji jest infekcja, a pobyt w placówce ma potrwać kilka dni. Z medialnych doniesień wynikało, że Kaczyński miał być przeziębiony już kilka dni wcześniej. 29 stycznia w programie "Tak jest" w TVN24 Michał Moskal przekazał, że nie widzi dużych powodów do zmartwień o stan zdrowia prezesa PiS.

Michał Moskal komentuje doniesienia o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego

Rafał Moskal na antenie TVN24 zaznaczył, że z jego wiedzy wynika, iż Jarosław Kaczyński zmaga się z "pomniejszą infekcją". - Nic poważnego, myślę, że za kilka dni zobaczymy pana prezesa w akcji - powiedział polityk.

Po medialnych doniesieniach o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego Rafał Bochenek zamieścił na platformie X oficjalne oświadczenie w sprawie. Jak poinformował, polityk w związku z infekcją przechodzi badania. "Taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem" - napisał.

Jarosław Kaczyński rok temu przebywał w szpitalu na badaniach

Poprzednio o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego było głośno w lutym ubiegłego roku. Rzecznik PiS Rafał Bochenek w rozmowie z Onetem potwierdził wówczas, że chodziło o rutynowe, zaplanowane wcześniej badania. Jak ustaliła z kolei wyborcza.pl, prezes PiS nie został przyjęty do placówki jako Jarosław Kaczyński, tylko pacjent NN, czyli osoba, która np. nie posiada dowodu osobistego. Dodatkowo pokój, który zajął polityk, miał od razu zostać odseparowany od reszty szpitala.

Doniesienia o hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego komentowała wówczas również posłanka PiS Józefa Szczurek-Żelazko. - Informacje są ogólne, że przebywa na badaniach kontrolnych. Wierzę, że tak jest, dlatego, że pan prezes, żeby nie było tajemnicy, chociaż to są dane chronione, wrażliwe, miał problemy, chociażby nawet z kolanem, więc być może są to jakieś badania kontrolne. Myślę, że wszyscy życzymy zdrowia panu prezesowi - przekazała w rozmowie z Polskim Radiem 24