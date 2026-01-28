Kaczyński trafił do szpitala. Wiadomo, co się stało

W środę 28 stycznia przekazano informacje, iż Jarosław Kaczyński wylądował w warszawskim szpitalu. Jak się okazało, już kilka dni wcześniej prezes PiS miał być przeziębiony podczas spotkań z sympatykami partii. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek wyjawił w rozmowie z "Faktem", z jakiego dokładnie powodu Kaczyński musiał trafić pod opiekę lekarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński otworzył konferencję programową Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Wiadomo, co się stało

Jak poinformował Bochenek, lider PiS ma być hospitalizowany przez kilka następnych dni ze względu na zdiagnozowaną infekcję. Aktualnie przechodzi on badania, a jego stan nie zagraża przy tym życiu. Inni politycy partii również wypowiedzieli się na temat choroby Kaczyńskiego. - Prezes już w Świętokrzyskiem był przeziębiony, ale w poniedziałek był jeszcze w pracy - skomentował anonimowy rozmówca tabloidu. Należy przy tym wspomnieć, że w weekend 24 i 25 stycznia polityk pojawił się na spotkaniach w Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie oraz Starym Lubotyniu.

- Przewiało go pewnie podczas kongresu rolniczego, bo w tej szkole podstawowej było strasznie zimno - dodała również inna osoba z otoczenia Kaczyńskiego.

Artykuł aktualizowany