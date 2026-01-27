Jurek Owsiak nieprzerwanie od pierwszego finału WOŚP w 1993 roku jest głosem i twarzą inicjatywy. Na działania jego i całej fundacji spada jednak wiele krytyki. Ataki nasiliły się zwłaszcza w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy prezesem TVP był Jacek Kurski. To właśnie wtedy zrezygnowano z transmitowania finału WOŚP w publicznej telewizji, a w trakcie programów zasłaniano charakterystyczne serduszka. W 2026 roku wyszło na jaw, że Karol Nawrocki nie wspiera WOŚP. Skąd ta decyzja u prezydenta?

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci odzyskali skradzioną skarbonkę WOŚP

Karol Nawrocki nie wsparł WOŚP-u. Wyszło na jaw, skąd ta decyzja

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, w wywiadzie z Radiem ZET wyznał, dlaczego Nawrocki nie wpłacił na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Decyzję podjął, ponieważ "Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę". Bogucki sięgnął pamięcią do organizacji Przystanku Woodstock, który miał być apolityczny.

- Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Oficjalnie było hasło "miłość, przyjaźń, muzyka", a było tam mnóstwo polityki. Artyści podburzali tłum, żeby wykrzykiwać wulgarne hasło pod adresem PiS - powiedział. Dodał, że kwestia wsparcia fundacji WOŚP jest indywidualna dla każdego. - To jest indywidualna decyzja każdej osoby, czy i które organizacje charytatywne chce wspierać - podsumował.

Michał Wiśniewski nie gryzł się w język. Wspomniał o krytykach WOŚP

W wywiadzie z "Faktem" Michał Wiśniewski wspomniał o krytyce w stronę fundacji. Stwierdził, że pomimo hejtu, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wciąż gra, a sprzęty medyczne, które są kupowane z zebranych pieniędzy, mogą się przydać w przyszłości także hejterom. - Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Wydaje mi się, że ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Po prostu nie mają zielonego pojęcia. Jest mi strasznie przykro i mam nadzieję, że nigdy nie będą musieli tego doświadczyć - trafić do szpitala i korzystać z tego sprzętu. Ale on dla nich będzie. Bez względu na to, czy hejtują, czy nie. Będzie ratował im życie. Oby tak było. I ich dzieci - co najważniejsze. Tego doświadczenia im nigdy nie życzę, ale jeśli tak się stanie, może przyjdzie moment refleksji - dodał piosenkarz Ich Troje. ZOBACZ TEŻ: Twórcy Make Life Harder ze spektakularnym sukcesem dla WOŚP. Kwota liczona w milionach