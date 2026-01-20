Karola Nawrocki, który został prezydentem 6 sierpnia, cały czas odwiedza różne miejscowości w kraju. Tym razem wraz z małżonką zdecydowali się na wizytę w Maciejowicach, które położone są w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim. Co ciekawe, para pojawiła się w mieście niespodziewanie, nie zapowiadając wcześniej swojego przybycia. Lokalne media rozpisywały się o wizycie Nawrockich.

Karol Nawrocki pojawił się w Maciejowicach. U jego boku nie zabrakło małżonki

Para prezydencka odwiedziła Maciejowice, gdzie uczestniczyła we mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny. Karol Nawrocki miał okazję porozmawiać również z burmistrzem miejscowości, Tomaszem Kwiatkowskim, a także wójtem gminy Łaskarzew Markiem Ziędalskim.

- Miałem możliwość osobistej rozmowy z parą prezydencką. Przekazałem pozdrowienia od wszystkich mieszkańców oraz zaprosiłem na tegoroczne obchody Kościuszkowskie - przekazał Kwiatkowski serwisowi podlasie24.pl. Wizyta Nawrockich miała charakter prywatny, na co wskazują nieformalne stroje pary. Prezydent miał na sobie ciemny golf, a pierwsza dama zdecydowała się na założenie białego golfu, do którego dopasowała czarne spodnie.

Wykorzystali wizerunek Karola Nawrockiego, by oszukiwać ludzi

W sieci pojawił się przerobiony przez sztuczną inteligencję wywiad Karola Nawrockiego z Bogdanem Rymanowskim. 15 grudnia na Facebooku poinformował o tym serwis Sekurak.pl. Nagranie pojawiło się na fejkowym profilu gazeta[.]pl [nazwa portalu celowo nawiązuje do serwisu gazeta.pl, by uśpić czujność internautów - red.]. Na nim prezydent pokazuje nieistniejący dokument, który rzekomo miał być ratunkiem dla obywateli, a został zablokowany przez rząd.

Podczas nieprawdziwej rozmowy Nawrocki tłumaczy, jak łatwo i szybko obywatele mogą zarobić pieniądze. Z kolei dziennikarz prowadzący "wywiad" pokazuje do kamery telefon z fałszywą aplikacją i chwali się zyskiem 750 zł uzyskanym w 15 minut. Na końcu ma znajdować się prosty formularz kontaktowy dla osób, które chcą zainwestować. Należy jednak podkreślił, że ci, którzy zdecydują się go wypełnić, otrzymają telefon od fałszywego konsultanta, który będzie próbował wyczyścić im konto.