Ministerka edukacji Barbara Nowacka zaskoczyła swoją obecnością na balu studniówkowym maturzystów XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi. Polityczka przybyła na wydarzenie w szarej kreacji i podczas balu zatańczyła tradycyjnego poloneza z jednym z maturzystów. "Studniówkę pamięta się zawsze, często lepiej niż maturę. Bal studniówkowy to symboliczne przejście w dorosłość. Dzisiaj jesteście o krok bardziej gotowi do przyszłych wyzwań" - podkreśliła podczas przemowy. Jak się okazuje, wydarzenie było planowane.

Barbara Nowacka wzięła udział w studniówce w Łodzi. "Zaplanowana część programu"

Zdjęcia z udziału Barbary Nowackiej na studniówce w jednym z łódzkich liceów od razu obiegły sieć. Portal Plejada skontaktował się w tej sprawie z rzeczniczką prasową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak się okazuje, udział polityczki w wydarzeniu był związany z wizytą w regionie. "Wizyta pani minister na balu studniówkowym była związana z jej wizytą w Łodzi na balu charytatywnym 'Pomaganie jest piękne' organizowanym przez europosła Dariusza Jońskiego. Przy tej okazji szkoła skierowała do pani minister zaproszenie do udziału w wydarzeniu. Warto podkreślić, że podobne zaproszenia trafiają do Ministerstwa Edukacji Narodowej zarówno przy okazji wizyt regionalnych, jak i formalną drogą" - przekazała Ewelina Gorczyca, rzecznika prasowa MEN.

Podkreślono, że było to jednorazowe wydarzenie i nie jest przewidywany udział Barbary Nowackiej w innych studniówkach. "Wybór tej konkretnej szkoły wynikał bezpośrednio z zaproszenia oraz możliwości czasowych pani minister podczas pobytu w regionie. Na ten moment nie są planowane kolejne wizyty pani minister na balach studniówkowych, choć nie można wykluczyć udziału w podobnych wydarzeniach w przyszłości. Udział pani minister w polonezie był zaplanowaną częścią programu wydarzenia i odpowiedzią na zaproszenie ze strony organizatorów balu" - przekazała rzeczniczka prasowa MEN w rozmowie z Plejadą.

