Trump udzielił wywiadu CBS News. Biały Dom groził stacji pozwem

Donald Trump od dawna budzi skrajne emocje. Decyzje i wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych są szeroko komentowane na całym świecie. Ostatnio polityk udzielił wywiadu CBS News. Wokół rozmowy wybuchły jednak pewne kontrowersje. To nie pierwszy raz, kiedy stacja podpadła amerykańskiemu przywódcy.

Rzeczniczka Donalda Trumpa groziła CBS pozwem. Wszystko się nagrało

Donald Trump rozmawiał niedawno z Tonym Dokoupilem z CBS News. Jak donosi "The New York Times", od razu po zakończeniu wywiadu Karoline Leavitt, rzeczniczka Białego Domu miała zagrozić przedstawicielom stacji, że "jeśli (wywiad - przyp. red.) nie zostanie pokazany w całości, to pozwą ich do sądu". Nerwowa wymiana zdań została zarejestrowana na nagraniu, do którego dotarł dziennik. Jak twierdzą obecne przy rozmowie osoby, producentka miała niespecjalnie przejąć się groźbami.

No świetnie, okej

- miała odpowiedzieć Kim Harvey. - On zawsze tak mówi - skomentował Tony Dokoupil, dziennikarz.

CBS News wyemitowało cały wywiad z Donaldem Trumpem. "Amerykanie zasługują na to"

Jak zapewniają przedstawiciele CBS News, od początku planowali wyemitować 13-minutowy wywiad z Donaldem Trumpem w całości. Rzecznik CBS zaręczył, iż decyzja stacji nie była podyktowana groźbami rzeczniczki Białego Domu. Podczas rozmowy poruszono między innymi temat protestów w Iranie oraz śledztwa wobec prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella. "The New York Times" poprosił Karoline Leavitt o komentarz w sprawie. - Amerykanie zasługują na to, żeby obejrzeć pełne wywiady prezydenta Trumpa, bez edycji i cięć. I wiecie co? Wywiad został wyemitowany w całości - powiedziała.

To nie pierwszy raz, kiedy między CBS News a Donaldem Trumpem doszło do zgrzytu. Prezydent Stanów Zjednoczonych wiele razy oskarżał stację o manipulację faktami. W przeszłości złożył nawet pozew opiewający na dziesięć miliardów dolarów. Sprawa dotyczyła programu "60 Minutes". Polityk stwierdził, że wywiad z ówczesną wiceprezydent Kamalą Harris został nieuczciwie zmontowany. Ostatecznie podpisano ugodę, na mocy której, właściciel CBS, zgodził się przekazać 16 milionów dolarów na przyszłą prezydencką bibliotekę Trumpa.