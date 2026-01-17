Duda wspomina "ostry cień mgły". Ujawnił, że za tekstem stał znany autor

Andrzej Duda po zakończeniu swojej prezydentury coraz chętniej pojawia się w różnych programach i udziela wywiadów. Były prezydent opowiada w nich nieznane dotąd historie z okresu jego kadencji oraz zdradza szczegóły zza kulis. W nowym wywiadzie dla fakt.pl, polityk odniósł się również do swojego udziału w #hot16challenge w 2020 roku.

Zobacz wideo Najlepsze momenty Andrzeja Dudy. Wpadki, żarty, miny

Andrzej Duda ujawnia prawdę o #hot16challenge. Wiadomo, kto napisał mu tekst

Prowadzący wywiad z Dudą wprost zapytał go, czy po latach żałuje wzięcia udziału w akcji. Były prezydent ma na ten temat jasne zdanie. - Nie, absolutnie nie żałuję tego. Przede wszystkim, że cel był wtedy bardzo szczytny - odpowiedział polityk. Co ciekawe, Duda wyjawił również, że przy powstawaniu tekstu pracował "jeden z najbardziej znanych polskich autorów". - Śmiałem się tylko później z tych, którzy tam wykpiwali mnie i rechotali, zwłaszcza artystów, bo tekst "nie pytają cię o imię, kiedy walczysz z ostrym cieniem mgły", napisał jeden z najbardziej znanych polskich autorów tekstów, który pisze dla największych polskich gwiazd - opowiedział były prezydent.

Duda podkreślił przy tym, że osoba odpowiedzialna za tekst chciała jednak pozostać anonimowa. - To, że wyśmiewano się z tego tekstu, traktuję z przymrużeniem oka. Ten człowiek nie chciał ujawniać swojego nazwiska i oczywiście go nie ujawnię, natomiast napisał to rzeczywiście bardzo poważny tekściarz - dodał polityk.

Andrzej Duda miał własny program na YouTubie. Tak podsumował go medioznawca

We wrześniu 2025 roku Andrzej Duda rozpoczął swój cykl w Kanale Zero, w ramach którego nagrano i opublikowano 16 odcinków. Jak się z czasem okazało, nie spotkały się one z takim zainteresowaniem, jak można było sądzić. - Wyniki są mizerne. Stand-uperzy na YouTubie mają lepsze. Andrzej Duda wypadł tutaj blado - ocenił to później w rozmowie z Press prof. Adam Szynol, medioznawca z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdaniem eksperta, na całym "eksperymencie" skorzystał najprawdopodobniej jedynie zarządzający kanałem - Krzysztof Stanowski. Pełną wypowiedź profesora znajdziecie w artykule: "Cios w samo serce. Medioznawca gorzko o programie Dudy. Porównał go do stand-uperów".