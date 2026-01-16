Nawroccy złamali protokół dyplomatyczny. Ekspert od mowy ciała komentuje

Karol i Marta Nawroccy od niespełna pół roku pełnią funkcję pary prezydenckiej. Ostatnio małżonkowie spotkali się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego. Pierwsza dama przyciągała wzrok za sprawą aksamitnej kreacji. Ekspert od mowy ciała Maurycy Seweryn przyjrzał się także mowie ciała prezydenta i jego małżonki. Do jakich doszedł wniosków?

Zobacz wideo Korale mocy Senyszyn nie pomogły Trzaskowskiej. Dla Nawrockiej też nie ma dobrych wieści: Nie ma nic do powiedzenia

Ekspert od mowy ciała szczerze o roli Marty Nawrockiej. Mówi o przekleństwie

W rozmowie z Plejadą Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała, zauważył, iż Marta Nawrocka jest stale poddawana ocenie. Podkreślił także, że niekiedy może być ona dla niej krzywdząca. - Przekleństwem każdej pierwszej damy jest to, że jest oceniana poprzez pryzmat patrzenia na jej męża. Tak samo będzie z panią Nawrocką. Ci, którzy lubią jej męża, będą oceniać, że jest lepszą pierwszą damą niż pani Kwaśniewska. Ci, którzy nie lubią pana Nawrockiego, będą uważać, że jest mdła, spięta - stwierdził. Dodał także, iż pierwsza dama pozytywnie wpływa na odbiór swojego małżonka.

Mężczyzna o takiej posturze i wyrazie twarzy oraz skojarzeniami z poprzednimi działaniami, m.in. popieraniem kibiców, zawsze potrzebuje ocieplenia wizerunku. Do tego idealnie nadaje się pierwsza dama. Jest o wiele drobniejsza od pana prezydenta, jest blondynką, ma w miarę delikatną urodę - to ociepla wizerunek, dodaje delikatności

- uznał ekspert.

Ekspert ocenia, czy para prezydencka może publicznie trzymać się za ręce

Na zdjęciach ze spotkania z dyplomatami wyraźnie widać parę prezydencką trzymającą się za ręce. Maurycy Seweryn ujawnił, że gest ten nie jest do końca zgodny z protokołem dyplomatycznym. - Ostatnim elementem, jeśli chodzi o relacje między nimi, jest to, że w protokole dyplomatycznym, w etykiecie biznesowej, nie ma czegoś takiego jak relacja małżeńska. W protokole dyplomatycznym są ustalone zasady, które mówią, jak postępować. Wskazuje się, że pary nie powinny się dotykać w tej wersji - powinny zachować pewien dystans. Najlepiej widać to podczas wizyt m.in. rodziny królewskiej np. księżnej Kate i księcia Williama - ocenił w rozmowie z Plejadą.