Agata Duda przez dekadę pełniła funkcję pierwszej damy. 6 sierpnia Andrzej Duda zakończył drugą i tym samym ostatnią kadencję jako prezydent. Małżonkowie pożegnali się z Pałacem Prezydenckim. Agata Duda nie kryła przy tym radości. - Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki "to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" - mówiła wówczas. Czym się dziś zajmuje? Prawdę wyjawił Andrzej Duda.

Co dziś robi Agata Duda? Prawdę o jej codzienności ujawnił były prezydent

W mediach spekulowano na temat tego, czym po prezydenturze męża zajmie się Agata Duda. TVN24 twierdził, że była pierwsza dama miała zostać doradczynią prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Zostało to jednak szybko zdementowane. Niektórzy rozprawiali na temat jej powrotu do nauczania. Przypominamy, że zanim Agata Duda została pierwszą damą, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego. Do sprawy postanowił odnieść się Andrzej Duda, który udzielił wywiadu "Gazecie Krakowskiej" i "Dziennikowi Polskiemu". Wyjawił, czym dziś zajmuje się jego żona.

Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór

- dowiadujemy się od byłego prezydenta. Agata Duda chce odpocząć po intensywnej prezydenturze męża. Nie szukała nigdzie pracy. - Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć - dodał Andrzej Duda.

Tak dziś wyglądają poranki Andrzeja Dudy. To robią razem z żoną

Odkąd Andrzej Duda przestał pełnić funkcję prezydenta, małżonkowie mogą liczyć na względny spokój. Polityk opowiedział o tym, jak dziś wyglądają jego poranki z żoną w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. - Śmieję się nieraz... Człowiek po dziesięciu latach ma przyzwyczajenia. Obydwoje z żoną się śmiejemy - przyznał Duda. - Wstajemy rano w naszym mieszkaniu w ciszy i spokoju. Siadamy i każdy otwiera swojego iPada i robimy prasówkę - wyjaśnił. - Tak się człowiek nauczył, że to była pierwsza czynność poranna: zrobienie prasówki, sprawdzenie, co się dzieje, i tak jest do tej pory. Nie jesteśmy w stanie pokonać tego obyczaju, że każdy wstaje i chwyta się za swój sprzęt, kawa i prasówka - mówił ze śmiechem na ustach Duda. Przyznał również, że pozwala sobie na dłuższe spanie.