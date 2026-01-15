Niebywałe, co zrobiła Macron. Nagranie błyskawicznie obiegło sieć

Brigitte Macron pokazała, że działalność społeczna może mieć nieoczywisty i nowoczesny wymiar. Pierwsza dama Francji włączyła się w tegoroczną odsłonę znanej inicjatywy dobroczynnej, tym razem wybierając scenerię, która się na pierwszy rzut oka nie kojarzy z oficjalnymi wystąpieniami - park rozrywki Disneyland pod Paryżem. Jej obecność i nietypowa rola szybko przyciągnęły uwagę opinii publicznej.
Akcja "Pieces Jaunes", czyli "Żółte Monety", od lat mobilizuje Francuzów do wspierania dzieci i młodzieży leczonych w szpitalach. Zebrane środki przeznaczane są m.in. na unowocześnianie oddziałów, zakup wyposażenia medycznego oraz inicjatywy, które mają uczynić pobyt najmłodszych pacjentów w placówkach medycznych mniej stresującym i tym samym bardziej przyjaznym.
Podczas tegorocznej akcji, ku zaskoczeniu zebranych, Brigitte Macron wcieliła się w rolę DJ-ki, prowadząc muzyczną część wydarzenia. W przedsięwzięciu towarzyszył jej również Didier Deschamps, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Francji, co dodatkowo podkreśliło rangę spotkania. Nagrania z tej wizyty niemal natychmiast zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, zdobywając niemałą popularność.
Pod nagraniami z grającą Brigitte Macron pojawiła się lawina komentarzy od internautów. Wielu z nich podkreślało, że taka forma wsparcia skutecznie przyciąga uwagę społeczną w stronę ważnego celu i pokazuje, że działalność charytatywna nie musi mieć wyłącznie oficjalnego charakteru.
"Urządziła imprezę! Niesamowita", "Wiecznie młoda", "Uwielbiam jej wybór muzyki" - zachwalili pierwszą damę w komentarzach internauci. Wśród licznych opinii nie brakowało również tych w zdecydowanie bardziej gorzkim tonie. "Pomoc chorym dzieciom nie może być ośmieszaniem funkcji. Powinni być przede wszystkim obserwatorami tego, co dzieje się w szpitalach" - pisała inna część internautów.