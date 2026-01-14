Karol Nawrocki niedawno spotkał się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii, Keirem Starmerem. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej Polski i Wielkiej Brytanii. Spotkanie zostało udostępnione na oficjalnym kanale naszego prezydenta w serwisie YouTube, a uwagę wielu widzów zwrócił nie tylko temat rozmowy, ale też angielski głowy państwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o stylu Nawrockiej, zakazie alkoholu w Sejmie, reklamie Karolaka, widmie kaczyzmu, testamencie i aferze z krzyżem I Galaktyka Plotek

Karol Nawrocki w Londynie mówił po angielsku. Specjalistka ocenia jego rozwój językowy

Ekspertka od języka angielskiego, Paula Suchorska, w niedawnej rozmowie z Plejadą wprost oceniła umiejętności lingwistyczne Karola Nawrockiego. Specjalistka porównała aktualne nagranie, na którym możemy usłyszeć głowę państwa mówiącą w obcym języku z wideo sprzed sześciu lat i wskazała na wyraźny postęp w sposobie komunikacji prezydenta.

"Obejrzałam oba filmiki i widać ogromną różnicę. (...) Dzisiaj pan prezydent mówi płynniej, swobodniej, brzmi bardzo naturalnie i przede wszystkim… mówi, ponieważ na konferencji sześć lat temu mam wrażenie, że raczej odczytywał ten tekst. Mimo że tam też było bardzo zaawansowane, złożone słownictwo, to chyba nie do końca czuł ten język. Wymowa też nie była taka dobra jak dzisiaj, nie była taka naturalna" - tłumaczyła w rozmowie z portalem Suchorska.

Karol Nawrocki poprawił swój angielski akcent? Specjalistka zachwala słownictwo głowy państwa

W dalszej części wypowiedzi ekspertki dla serwisu było jeszcze ciekawiej. Zdaniem Pauli Suchorskiej Karol Nawrocki wyraźnie poprawił nie tylko akcent, ale i swobodę wypowiedzi, co sprawia, że jego angielski brzmi teraz bardziej "międzynarodowo". Specjalistka podkreśliła również zaawansowane słownictwo i zdolność do tworzenia skomplikowanych zdań, które świadczą o dużej pracy włożonej w naukę języka.

"Prezydent prowadzi bardzo naturalną, swobodną rozmowę w języku angielskim na poziomie międzynarodowym. Brzmi to dobrze. W trakcie rozmowy zdania są złożone, słownictwo jest zaawansowane. Widzę, że pan prezydent wykonał bardzo dużą pracę" - dodała Suchorska, przy okazji zachwalając aktualny akcent Karola Nawrockiego.