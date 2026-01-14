Według mediów Melania Trump i jej pasierbica Ivanka nie mają najlepszych relacji. W 2020 roku premierę miała nieautoryzowana biografia Melanii Trump "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump". Autorka książki i dziennikarka Mary Jordan rozpisywała się o ich konflikcie. Twierdziła, że Ivanka Trump ma nazywać macochę "portretem", a pierwsza dama USA mówi o pasierbicy "księżniczka". Nowe doniesienia zdają się potwierdzać ich konflikt.

REKLAMA

Zobacz wideo Trump przeszacował wartośc ropy z Wenezueli?

Melania Trump nie zaprosiła Ivanki na imprezę z okazji premiery? Dziennikarz stawia sprawę jasno

Już 30 stycznia zadebiutuje dokument o żonie Donalda Trumpa - "Melania". Reżyserem produkcji jest Brett Ratner. Film opowiada o 20 dniach, które poprzedzają inaugurację Donalda Trumpa w 2025 roku. Brytyjsko-amerykański dziennikarz Rob Shuter przekazał na swojej stronie robshuter.substack.com informacje na temat premiery produkcji. Ponoć Melania Trump zadbała o to, aby jej pasierbica nie była gwiazdą tego wyjątkowego wydarzenia.

Miała podjąć pewne kroki. "Melania Trump w końcu wkracza w centrum uwagi - a źródła potwierdzają, że dba o to, by Ivanka pozostała w cieniu. Wtajemniczeni donoszą, że pierwsza dama zabroniła Ivance udziału w premierze" - czytamy. Shuter przytoczył słowa swojego informatora. "Ona stawia granicę. Ivanka zna swoje miejsce" - przekazał.

Melania TrumpOtwórz galerię

Melania Trump o filmie. "To opowieść o 20 dniach mojego życia"

W jednym z wywiadów Melania Trump opowiedziała o nowym filmie. - Wpadłam na pomysł, żeby nakręcić film o moim życiu. Moje życie jest niesamowite. Jest niezwykle intensywne, więc powiedziałam mojemu agentowi: "Mam taki pomysł, więc proszę, wynegocjuj dla mnie umowę". (...) Film przedstawia moje codzienne życie, to, czym się zajmuję i jakie mam obowiązki. To codzienność, od zespołu ds. transformacji, po przeprowadzkę do Białego Domu, pakowanie, tworzenie mojego zespołu, biura pierwszej damy, wprowadzenie się do Białego Domu, to, co trzeba zrobić, aby rezydencja stała się domem, zatrudnienie potrzebnych osób - powiedziała w programie "Fox & Friends".