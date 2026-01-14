Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia, a do akcji co chwilę dołączają kolejne osoby. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszą się licytacje od przedstawicieli świata show-biznesu, sportu i polityki, które często osiągają rekordowe sumy. 13 stycznia Radosław Sikorski ogłosił na Instagramie, co na WOŚP przygotował w tym roku.

Zobacz wideo Magda Bereda zaprasza do licytacji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP

Radosław Sikorski zaprasza na wycieczkę rowerową. Można ją wylicytować dla WOŚP

Nie jest tajemnicą, że Radosław Sikorski jest zapalonym rowerzystą. W mediach społecznościowych chwalił się, że na jednośladzie jeździ również do pracy. Teraz polityk postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym i na tegoroczną aukcję WOŚP wystawił możliwość odbycia wyprawy rowerowej w swoim towarzystwie. "Siema! Zapraszam na przejażdżkę rowerową i rozmowę o Polsce i polityce międzynarodowej! Rower to moja pasja i ulubiony sposób aktywnego spędzania czasu. Z chęcią podzielę się nią z państwem w szczytnym celu" - czytamy w opisie aukcji.

Sikorski dodał kilka słów od siebie również na nagraniu, które opublikował na Instagramie. - Gramy po raz 34. Proszę o szczodrość na zbożny cel - zaapelował. - Oferuję przejażdżkę albo w okolicach Warszawy, albo w powiecie nakielskim. Tylko proszę nie zapominać o kasku! - dodał. Z opisu aukcji na stronie dowiadujemy się również, że wyprawa rowerowa z Sikorskim obejmuje maksymalnie cztery osoby. Wygląda na to, że chętnych na wycieczkę z politykiem nie brakuje. Do momentu publikacji artykułu aktualna cena licytacji wynosi już ponad 20 tys. zł.

Maciej Musiał pobije swój rekord zeszłego roku?

W mediach głośno jest również o licytacji, którą na WOŚP wystawił Maciej Musiał. Aktor oferuje możliwość zatańczenia z nim poloneza na wybranej przez zwycięzcę imprezie, a także własne towarzystwo na resztę wieczoru. Pomysł Musiała spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem fanów, a aukcja osiągnęła już sumę ponad 34 tys. zł. Przypomnijmy, że zeszłoroczna licytacja aktora na WOŚP, w której oferował wysprzątanie domu przy akompaniamencie "Explosion", została sprzedana za 136 tys. zł.