Joanna Szczepkowska od pewnego czasu regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych wpisy, w których odnosi się do bieżącej sytuacji w Polsce. Najczęściej porusza w nich tematykę polityczną, otwarcie wyrażając swoje oburzenie i krytykę, szczególnie wobec działań polityków prawicy. 13 stycznia aktorka postanowiła ponownie zabrać głos na Facebooku. Tym razem skierowała uszczypliwy komentarz pod adresem Zbigniewa Ziobry.
Joanna Szczepkowska wzięła pod lupę słowa Zbigniewa Ziobry. "Dobry wieczór. To będzie bardzo długie. Nieodpornych przepraszam" - napisała na wstępie. Aktorka komentowała każde zdanie z wypowiedzi. "'Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze' - Bohater węgierski po prostu! Chciałby do kraju, ale musi walczyć o kraj, więc z kraju ucieka. 'Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem' - I tutaj pełna zgoda. Niewątpliwie ucieka w imię zasad, którymi się zawsze kierował. Tą zasadą jest brak zasad... 'i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska' - Też zgoda. Osobistym celem premiera Tuska jest rozliczenie przekrętów PiS-u, czego wymaga i sprawiedliwość i my, jego wyborcy. Co do zemsty... Jedną z pierwszych decyzji naszego Węgra, kiedy został prokuratorem generalnym, była oficjalnie ogłoszona zemsta na lekarzu, którego oskarżał o śmierć ojca. Lekarz nie wyjechał na Węgry. Znosił prześladowania w Polsce" - grzmiała Szczepkowska. To jednak dopiero początek jej wypowiedzi. Całość znajdziecie poniżej:
Joanna Szczepkowska komentowała kolejne wersy z wypowiedzi Zbigniewa Ziobry. Przyszedł czas na zakończenie. "Na koniec: obejrzałam dużo materiału, dyskusji. W jednej z nich poseł PiS, bronił Ziobry i roztaczał wizje reżimu, dyktatury, tyranii premiera Tuska. Potem powiedział tak: 'Waldemar Żurek chyba wie, że poszedł za daleko, bo nawet prawnicy, których Waldemar Żurek reprezentuje, potępili te słowa, jak słyszę, pani Dominika Wielowieyska z Gazety Wyborczej i TOK FM też potępiła te słowa'" - czytamy na profilu aktorki. Szczepkowska zapowiedziała kontynuację swoich postów. "Ale reżim! Strach się bać! Z tą myślą i życzeniami, żeby świat miał tylko takie reżimy, was zostawiam na dobrą noc. Poważnie i o koniecznym stanowisku Unii w tej sprawie jutro. Do jutra!" - podkreśliła w sieci.