Joanna Szczepkowska od pewnego czasu regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych wpisy, w których odnosi się do bieżącej sytuacji w Polsce. Najczęściej porusza w nich tematykę polityczną, otwarcie wyrażając swoje oburzenie i krytykę, szczególnie wobec działań polityków prawicy. 13 stycznia aktorka postanowiła ponownie zabrać głos na Facebooku. Tym razem skierowała uszczypliwy komentarz pod adresem Zbigniewa Ziobry.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki u Sroczyńskiego: Bliżej mi do koalicji z Braunem niż z Tuskiem

Joanna Szczepkowska uderzyła w Zbigniewa Ziobrę. Padły mocne słowa

Joanna Szczepkowska wzięła pod lupę słowa Zbigniewa Ziobry. "Dobry wieczór. To będzie bardzo długie. Nieodpornych przepraszam" - napisała na wstępie. Aktorka komentowała każde zdanie z wypowiedzi. "'Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze' - Bohater węgierski po prostu! Chciałby do kraju, ale musi walczyć o kraj, więc z kraju ucieka. 'Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem' - I tutaj pełna zgoda. Niewątpliwie ucieka w imię zasad, którymi się zawsze kierował. Tą zasadą jest brak zasad... 'i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska' - Też zgoda. Osobistym celem premiera Tuska jest rozliczenie przekrętów PiS-u, czego wymaga i sprawiedliwość i my, jego wyborcy. Co do zemsty... Jedną z pierwszych decyzji naszego Węgra, kiedy został prokuratorem generalnym, była oficjalnie ogłoszona zemsta na lekarzu, którego oskarżał o śmierć ojca. Lekarz nie wyjechał na Węgry. Znosił prześladowania w Polsce" - grzmiała Szczepkowska. To jednak dopiero początek jej wypowiedzi. Całość znajdziecie poniżej:

Joanna Szczepkowska grzmi na Facebooku. Wyraziła swoje zdanie

Joanna Szczepkowska komentowała kolejne wersy z wypowiedzi Zbigniewa Ziobry. Przyszedł czas na zakończenie. "Na koniec: obejrzałam dużo materiału, dyskusji. W jednej z nich poseł PiS, bronił Ziobry i roztaczał wizje reżimu, dyktatury, tyranii premiera Tuska. Potem powiedział tak: 'Waldemar Żurek chyba wie, że poszedł za daleko, bo nawet prawnicy, których Waldemar Żurek reprezentuje, potępili te słowa, jak słyszę, pani Dominika Wielowieyska z Gazety Wyborczej i TOK FM też potępiła te słowa'" - czytamy na profilu aktorki. Szczepkowska zapowiedziała kontynuację swoich postów. "Ale reżim! Strach się bać! Z tą myślą i życzeniami, żeby świat miał tylko takie reżimy, was zostawiam na dobrą noc. Poważnie i o koniecznym stanowisku Unii w tej sprawie jutro. Do jutra!" - podkreśliła w sieci.