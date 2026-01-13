O nawiązaniu współpracy z Andrzejem Dudą Krzysztof Stanowski informował na platformie X 3 września. "Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" - pisał wówczas. Stanowski zapowiadał, że były prezydent dla Kanału Zero nagra 16 odcinków programu, a premierowy ukaże się 15 września. 23 grudnia opublikowano ostatni materiał Andrzeja Dudy. Dziesięć odcinków z autorskiego cyklu polityka nie przekroczyło do tej pory 50 tys. wyświetleń.

Andrzej Duda nie przyciągnął uwagi widzów Kanału Zero

Jak zauważa portal Wirtualnemedia.pl, cykl Andrzeja Dudy w Kanale Zero cieszył się mniejszą popularnością niż pozostałe polityczne formaty tego kanału. Przykładowo program "Dziennik Narodowy" ma wyświetlenia przekraczające zwykle 150 tys., a seria z komentarzami Jana Rokity zbiera ok. 100-150 tys. wyświetleń na odcinek. Dużą oglądalnością na Kanale Zero cieszy się zwłaszcza audycja "Mazurek&Stanowski", której wyświetlenia to minimum 300 tys. na odcinek.

W przypadku programu Andrzeja Dudy w Kanale Zero najwięcej wyświetleń zebrał premierowy odcinek, który do tej pory odtworzono 266 tys. razy. 160 tys. wyświetleń zebrał z kolei odcinek drugi zatytułowany "Jak zostać prezydentem. Kulisy kampanii". Poza nimi jeszcze tylko dwa odcinki formatu przekroczyły próg 100 tys. wyświetleń. Pozostałe mogły liczyć na oglądalność rzędu 70, 30, a nawet 15 tys. wyświetleń na odcinek.

Andrzej Duda i Karol Nawrocki w Kanale Zero. Tak oceniła ich ekspertka

Zakończenie autorskiego programu nie oznacza jednak, że Andrzej Duda całkowicie zniknął z Kanału Zero. 8 stycznia w medium Krzysztofa Stanowskiego wyemitowano rozmowę byłego prezydenta z Karolem Nawrockim. Zachowaniu polityków przyjrzała się ekspertka od PR Marta Rodzik. - Pan prezydent Andrzej Duda był bardziej wyluzowany, o czym świadczą opieranie łokcia o lewy bok fotela, żarty na początku spotkania, lekka wypowiedź, spokojny ton głosu, a także delikatna, spokojna gestykulacja rękami - oceniła w rozmowie z Plotkiem. Jak jej zdaniem wypadł obecny prezydent? - Pan prezydent Karol Nawrocki - spokojny ton głosu, właściwa postawa siedząca, podkreślanie wypowiedzi przez gestykulację rękami. Merytoryczne wypowiedzi - skomentowała w rozmowie z nami.