Henryka Krzywonos-Strycharska jest znaną działaczką społeczną i polityczną, która działała jeszcze w czasach PRL-u. Choć polityczka udziela się w mediach społecznościowych, stara się też dbać o swoją prywatność. 12 stycznia 2026 roku Krzywonos poinformowała jednak obserwatorów, że trafiła do szpitala.

Henryka Krzywonos-Strycharska przebywa w szpitalu. Wspomniała o WOŚP

- Witam was wszystkich. Wszystkich tych, którzy wiecie, co to znaczy ratować życie innych. Dlatego też chciałam powiedzieć - leżę w szpitalu, ale będę korzystała z aparatury, na którą wszyscy żeśmy się składali - powiedziała na nagraniu opublikowanym na Facebooku Krzywonos. Widzimy na nim polityczkę, która leży w szpitalnym łóżku i odnosi się do aparatury, którą zapewniła placówce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. - Pozdrawiam Jurka Owsiaka i jego żonę Lidię oraz cały szereg ludzi, którzy przy nim pracują i pomagają. Dzięki nim możemy być zdrowsi. Wszystkiego najlepszego - dodała działaczka.

W komentarzach Krzywonos mogła liczyć na miłe słowa od znajomych i obserwatorów. "Szybkiego powrotu do zdrowia pani Henryko", "Pani Henryko, proszę wracać do zdrowia, jest nam pani bardzo potrzebna!", "Dużo zdrowia życzę", "Serducho dla ciebie pani Henryko! Zdrowia i jeszcze raz zdrowia!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Henryka Krzywonos-Strycharska zabrała głos na temat zakończenia kariery polityce

Przypomnijmy, że w 2022 roku polityczka poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór płuc. Więcej na temat leczenia oraz możliwego zakończenia kariery w polityce mówiła podczas wizyty w "halo tu polsat" w styczniu 2025 roku. Należy przy tym nadmienić, że od 2013 roku wciąż jest posłanką. - Ludzie mnie wybrali, uważam, że jestem wobec tego dla nich i staram się to robić, tym bardziej że chcę po sobie zostawić bardzo dobrą opinię, bo odchodzę. To jest ostatni już dzwonek. (...) Uważam, że czas jest na to, by odpocząć, by spotkać się z lekarzem i tak dalej - opowiedziała w śniadaniówce Krzywonos. Więcej przeczytacie w artykule: "Krzywonos dwa lata temu powiedziała o raku. Teraz wspomniała o leczeniu. Podjęła ważną decyzję".