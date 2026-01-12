Nazwisko Patrycji Koteckiej-Ziobro, w kontekście męża, od dłuższego czasu regularnie przewija się w mediach. 12 stycznia znów zrobiło się o niej głośno, gdy ujawniono, że polityk dostał azyl polityczny na Węgrzech, a ochroną została objęta również jego żona. "Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" - tłumaczył Ziobro w oświadczeniu. Co wiadomo o Patrycji Koteckiej-Ziobro?

Patrycja Kotecka-Ziobro jeszcze na studiach rozpoczęła pracę w TVP

Patrycja Kotecka-Ziobro przed laty rozwijała dziennikarską karierę. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i jeszcze w trakcie studiów podjęła współpracę z TVP. W tym samym czasie pracowała również jako modelka i fotomodelka. Następnie rozwijała karierę dziennikarki śledczej w "Super Expressie" i "Życiu Warszawy". Później próbowała swoich sił w telewizji. Trafiła do TV4, a w 2005 roku można było oglądać ją w programie "Detektor".

Niedługo później znów związała się z TVP, gdzie zaczęła pełnić wysokie stanowiska. W 2007 roku została zastępczynią dyrektora Agencji Informacji TVP. Dwa lata później straciła jednak posadę u publicznego nadawcy. Duży zwrot w karierze Patrycji Koteckiej-Ziobro nastąpił w 2016 roku. Została wówczas dyrektorką marketingu firmy ubezpieczeniowej Link4. W 2020 na niecałe trzy lata dołączyła do zarządu spółki. W tym samym roku wyszło na jaw, że Kotecka-Ziobro dostała posadę w Parlamencie Europejskim w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Co wiadomo o życiu prywatnym Zbigniewa Ziobry i jego żony?

Pierwsze pogłoski o tym, że Patrycja Kotecka-Ziobro i Zbigniew Ziobro się spotykają, miały zacząć pojawiać się w 2005 roku. Początkowo jednak żadne z nich nie potwierdzało tych doniesień. W 2011 roku media obiegła informacja o ślubie cywilnym pary, który odbył się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wieliczce. Ceremonia miała miejsce kilka miesięcy po ślubie kościelnym. Zbigniew Ziobro i Patrycja Kotecka-Ziobro doczekali się dwóch synów.