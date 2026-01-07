Joanna Szczepkowska od dłuższego czasu publikuje w mediach społecznościowych wymowne posty, w których komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Skupia się w nich przede wszystkim na polityce. Nie kryje oburzenia i niezadowolenia przede wszystkim działaniem prawicowych polityków. Aktorka 6 stycznia postanowiła również wylać żale na Facebooku. Tym razem wbiła szpilę Karolowi Nawrockiemu, porównując go z Donaldem Tuskiem.

Joanna Szczepkowska uderza w Karola Nawrockiego. Nie przebierała w słowach

Aktorka już na wstępie postanowiła odnieść się do zachowania premiera i prezydenta. "Ja naprawdę nie mogę zrozumieć, jak można nie widzieć klasy i kultury Donalda Tuska i różnicy między nim, a nadętym i pustym Nawrockim" - stwierdziła gorzko. "Pomijam już takie drobiazgi jak inteligencja, doświadczenie polityczne i znajomość dyplomacji. Tego nie musi dostrzegać i rozumieć każdy odbiorca. Ala są przecież jakieś widome i oczywiste znaki, które zdrowo widząca opinia publiczna dostrzega! Tak, piszę 'zdrowo widząca', choć część z Was powie, ze ludzie są głupi w większości. Nie, nie uważam, że są głupi, zwłaszcza, że głupota to pojęcie względne. Ludzi można zmanipulować, bazując na różnych hasłach, ale przecież widzą i słyszą! Widzą jednego i drugiego!" - pisała oburzona Szczepkowska.

Gwiazda chwaliła premiera, by następnie uderzyć w prezydenta. "Widzą normalną, swobodną sylwetkę człowieka, który mówi od serca a jednocześnie z mądrością dyplomaty i drugiego, sztywnego dosłownie jakby kij połknął z nienaturalnym wyszczerzem zębów" - grzmiała w poście.

Joanna Szczepkowska nazwała Karola Nawrockiego "amatorem". Dalej nie było łagodniej

Aktorka podkreśliła, że "nie chodzi o porównywanie dwóch różnych ludzi". "Chodzi o nasze bezpieczeństwo. Chodzi o to, kto podejmuje decyzje i kto się naprawdę zna na rzeczy. Zawodowiec kontra amator" - czytamy. Szczepkowska w poście nie kryła politycznych upodobań. Z dumą pisała o Tusku, by znowu gorzko skwitować prezydenta. "Zobaczcie wreszcie! Mamy znakomitego premiera i… Już nie kończę, bo co miałam na temat rezydenta napisać, już napisałam. Wierzę, że popularność wyszczerzonego sztywniaka z nadętym ego zacznie topnieć" - skwitowała mocno.