Morawiecki pokazał, jak spędził sylwestra z żoną. Tak się wystroili

Iwona Morawiecka i Mateusz Morawiecki znają się jeszcze z czasów studenckich. Wtedy narodziła się ich relacja, która po ukończeniu studiów przerodziła się w małżeństwo. Wspólnie wychowali czworo dzieci. Najstarsze, Aleksandra i Jeremiasz, są już samodzielni. Młodsi, czyli Ignacy i Magdalena nadal mieszkają z rodzicami i to właśnie oni pojawiają się na nielicznych rodzinnych fotografiach byłego premiera. Morawiecki nie pokazuje dużo prywatnych kadrów. W Sylwestra zrobił jednak wyjątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Sarsa zatęskniła za dużymi scenami. Odsłania kulisy sylwestrowego występu

Mateusz Morawiecki świętował Sylwestra. Pokazał zdjęcie z żoną

Życie rodziny Morawieckich pozostaje poza medialnym światłem. Z tego względu okazja do zajrzenia za kulisy prywatnego życia polityka budzi zainteresowanie internautów. Nic więc dziwnego, że uwagę przyciąga również to, jak rodzina Mateusza Morawieckiego spędza wyjątkowe chwile, takie jak Sylwester. 31 grudnia w sieci pojawiło się zdjęcie polityka z żoną. Iwona Morawiecka tego wieczoru postawiła na długą, czarną sukienkę. Jej mąż wybrał garnitur w tym samym kolorze. Nie zabrakło życzeń. "Domowo, spokojnie i z uśmiechem. Tak żegnamy rok. Szampańskiej zabawy i szczęśliwego Nowego Roku 2026" - czytamy w opisie fotografii.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Telewizja Republika zorganizowała Sylwestra. Nie zabrakło ostrej krytyki

Fani dużych wydarzeń mieli w tym roku wiele Sylwestrów do wyboru. Impreza organizowana przez Telewizję Republika wzbudził wiele skrajnych emocji. Zabawa masowa nie należała do tanich, a dużą część środków na pokrycie jej kosztów wyłożył samorząd. Okazało się, że w gronie krytykantów znaleźli się także wierni widzowie stacji. Nie spodobało im się, że na antenie nie wyemitowano noworocznego orędzia prezydenta na żywo. Rok temu zdarzyło się to samo. "Czy orędzie prezydenta nie jest ważniejsze? Nie można było zacząć chwilę później?", "Orędzie prezydenta na innych kanałach, tylko nie na Republice", "Gdzie jest orędzie prezydenta? Dlaczego nie nadaliście na żywo?" - grzmieli w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: TV Republika w ogniu krytyki po transmisji sylwestrowej imprezy. W komentarzach armagedon