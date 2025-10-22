Tak wściekłego Tuska jeszcze nie było. Miota gromy po wiadomości o przesłuchaniu córki

Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące śledztwa w sprawie politycznego wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. - Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu i prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu - poinformował w rozmowie z Onetem prokurator Józef Gacek. Na całą sytuację zareagował już Donald Tusk. "Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" - napisał na X.

Donald Tusk reaguje na informacje o przesłuchaniu córki ws. Pegasusa

Chwilę później na profilu X Donalda Tuska pojawił się kolejny wpis w związku ze sprawą. "W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście" - napisał premier.

Informacja o tym, że córka Donalda Tuska otrzymała status pokrzywdzonej ws. dotyczącej Pegasusa, została podana przez Onet 22 października. Jak wynika z nieoficjalnych informacji portalu, śledczy mają planować przesłuchanie w najbliższym czasie również żony premiera Małgorzaty Tusk. Prokurator Józef Gacek kierujący zespołem śledczym w tej spawie nie potwierdził jednak tej informacji. Nie chciał również odpowiadać na pytanie dziennikarzy, na czym dokładnie ma polegać szkoda córki Donalda Tuska.

Roman Giertych udzielił komentarza w sprawie

Jak przypomina portal, przed powrotem do polityki w 2023 Roman Giertych wykonywał zawód adwokata, a wśród jego klientów znajdowali się m.in. Tusk i członkowie jego rodziny, w tym Katarzyna Tusk. Według ustaleń Onetu to miało przyczynić się do nadania jej statusu pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym nadużywania systemu Pegasus. - Wielu z moich klientów ma dziś status osób pokrzywdzonych, a ich krzywda związana jest właśnie z bezprawnym naruszeniem tajemnicy adwokackiej i obrończej - skomentował Giertych w rozmowie z Onetem.