Podczas uroczystej gali wręczenia nagród XIX Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina, która odbyła się 21 października, pojawiło się wielu znamienitych gości. Wśród nich nie zabrakło prezydenta Karola Nawrockiego, który przybył na wydarzenie w towarzystwie żony, Marty Nawrockiej. Choć sam konkurs i jego laureaci byli głównym punktem wieczoru, uwagę wielu przykuł zegarek na nadgarstku głowy państwa.

Karol Nawrocki przykuł uwagę zegarkiem podczas gali Konkursu Chopinowskiego. Tyle kosztował

Jak się okazało, był to model Polan 2 od polskiej marki Błonie, inspirowany wzornictwem lat 60. Ten elegancki zegarek, dostępny w limitowanej edycji, wyceniany jest na 1990 złotych. To nie pierwszy raz, kiedy Nawrocki postawił na rodzimą markę. W innych publicznych wystąpieniach można było zobaczyć go z modelem Zodiak, również marki Błonie, którego cena wynosi około 890 złotych. Ujęcia z zegarkiem, o którym mowa, zobaczycie w naszej galerii.

Zegarki często odgrywają symboliczną rolę w stylizacjach polityków - są nie tylko praktycznym dodatkiem, lecz także elementem budującym wizerunek. Dla porównania: prezydent USA Donald Trump wybiera zegarki marek luksusowych, takich jak Vacheron Constantin i Patek Philippe, warte dziesiątki tysięcy dolarów. Z kolei Emmanuel Macron, prezydent Francji, stawia na francuską markę Bell & Ross.

Marta i Karol Nawroccy na finałowym koncercie Konkursu Chopinowskiego. Stylizacja pierwszej damy przyciągnęła uwagę

Poza zegarkiem Karola Nawrockiego spore zainteresowanie wzbudziła również stylizacja jego żony, Marty Nawrockiej. Podczas finałowego koncertu Konkursu Chopinowskiego pierwsza dama pojawiła się w eleganckim, wieczorowym stroju - wybrała długą, czarną suknię o klasycznym, prostym kroju, który podkreślał formalny charakter wydarzenia. Do sukni dobrano starannie dobrane dodatki - wśród nich znalazła się niewielka, czarna torebka oraz futrzane okrycie. Uwagę zwracała również fryzura pierwszej damy - gładko ułożone włosy, utrzymane w klasycznym stylu, dopełniały całości i nadawały stylizacji spójności. Zdjęcia stylizacji zobaczycie TUTAJ.