Donald Tusk opublikował wyjątkowy kadr z wnuczkami. 'Na króciutkich wagarach'

Donald Tusk może pochwalić się tym, że najdłużej sprawuje urząd premiera w III RP. Polityk stoi na czele Rady Ministrów nieprzerwanie od 2023 roku i choć na co dzień ma wiele spraw, nie brakuje mu czasu, by spędzić czas z najbliższymi - szczególnie z wnukami. 21 października pochwalił się wspólnym wypadem z wnuczkami. Gdzie się udali?

Donald Tusk spędza czas z wnuczkami. Wszystkim pochwalił się w sieci

Donald Tusk doczekał się dwójki dzieci oraz pięciorga wnucząt. Jego syn Michał jest dziś ojcem trzech synów. Córka Katarzyna doczekała się dwóch córek. Premier chętnie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, na których możemy zobaczyć, jak spędza czas z najbliższymi. Wnuki są ewidentnie jego oczkiem w głowie. Tym razem polityk wybrał się do Łazienek Królewskich w Warszawie z wnuczkami, co nazwał "wagarami". Dziadek bawił się z nimi na placu zabaw. Dziewczynki siedzą na huśtawkach - oczywiście tyłem do aparatu. Tusk nie udostępnia wizerunku wnuków. "W Łazienkach tuż przed posiedzeniem rządu na króciutkich wagarach. Na pewno mnie rozumiecie…" - napisał żartobliwie.

Donald Tusk zaskoczył wszystkich. Przywitał na świecie kolejnego "wnuczki"

Niedawno w serwisie X pojawiło się nagranie, na którym premier informował obserwatorów, że doczekał się kolejnej "wnuczki". Okazało się jednak, że chodzi o dziewczynkę urodzoną w ramach programu in vitro. Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym ogląda filmik przesłany przez rodziców małej Aleksandry. - Dziękuję Donaldowi. Dziadzio Donald przyjedzie. Zapraszamy - słyszymy w tle. - Mam kolejną wnuczkę, jak Boga kocham. Powiem tak: dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola. I takich skarbów, takich maleństw przyszło na świat ponad sześć tysięcy, od czasu jak wprowadziliśmy program in vitro - mówił dumnie na nagraniu polityk, dziękując za zaproszenie. - Oczywiście przyjadę, będę w piątek – przekazał na filmiku. Niedługo później na profilu na Instagramie Tuska pojawił się materiał z odwiedzin.