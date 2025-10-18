W październiku Warszawa po raz kolejny stała się stolicą światowej pianistyki - trwają finały jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie - Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wśród tysięcy melomanów i ekspertów z całego globu, wydarzenie śledzi również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Z tego powodu postanowiliśmy skontaktować się z rzeczniczką prasową polityka - Moniką Beuth.

Rafał Trzaskowski intensywnie śledzi Konkurs Chopinowski. Trafił wszystkich finalistów

Jak zdradziła rzeczniczka prasowa miasta stołecznego Warszawy, prezydent Rafał Trzaskowski jest fanem muzyki klasycznej. Nie tylko kibicuje uczestnikom, ale dzieli się również swoimi muzycznymi refleksjami. Na swoim profilu społecznościowym zamieścił osobisty komentarz dotyczący finalistów konkursu. "A teraz głos laika. Poza Polakami trzymam kciuki za 'naszych Koreańczyków', braci Lee. Wybitny i krystalicznie precyzyjny Kevin Chen i William Yang - ekspresja bez cienia efekciarstwa - ścisła czołówka" - podkreślił.

Wśród jego faworytów znaleźli się także Miyu Shindo i Zitong Wang, których grę określił jako "absolutnie fenomenalną", uwagę zwróciła na siebie także Tianyao Lyu. Jak podkreśliła rzeczniczka prasowa, prezydentowi Warszawy udało się trafić wszystkich finalistów. Przypomnijmy, że finaliści w kolejności alfabetycznej to Polak - Piotr Alexewicz, Kanadyjczyk - Kevin Chen, Gruzin - David Khrikuli, Japonka - Shiori Kuwahara, Chińczyk - Tianyou Li, Amerykanin - Eric Lu, Chinka - Tianyao Lyu, Malezyjczyk - Vincent Ong, Japonka - Miyu Shindo, Chinka - Zitong Wang i Amerykanin - William Yang.

Rafał Trzaskowski będzie kibicował finalistom Konkursu Chopinowskiego

Jak poinformowała Monika Beuth, Rafał Trzaskowski będzie obecny na koncertach finałowych wraz z żoną Małgorzatą Trzaskowską. Komentując wagę wydarzenia, podkreślił: "Duma, że przyciągający największe światowe talenty, najbardziej istotny konkurs pianistyczny świata, odbywa się właśnie w Warszawie!". Decydujące występy finalistów odbędą się w dniach 18-20 października, każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 18.