Donald Tusk ma pięcioro wnucząt. Jego syn Michał jest ojcem trzech synów, natomiast córka Katarzyna doczekała się dwóch córek. Polityk chętnie spędza czas z pociechami swoich dzieci, czym niekiedy chwali się w mediach społecznościowych. Ostatnio natomiast premier zaskoczył wszystkich, publikując na X nagranie, w którym ujawnił, że "ma kolejną wnuczkę".

Donald Tusk przekazał radosne wieści. "Dla takich chwil warto żyć"

Donald Tusk od lat spełnia się w roli dziadka. Ostatnio poinformował w mediach społecznościowych, że doczekał się kolejnej "wnuczki". Okazało się jednak, że chodzi o dziewczynkę urodzoną w ramach programu in vitro. Premier opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym ogląda filmik przesłany przez rodziców małej Aleksandry. - Dziękuję Donaldowi. Dziadzio Donald przyjedzie. Zapraszamy - słyszymy w tle.

Mam kolejną wnuczkę, jak Boga kocham. Powiem tak: dla takich chwil naprawdę warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu. Zobaczcie, to jest Ola. I takich skarbów, takich maleństw przyszło na świat ponad sześć tysięcy, od czasu jak wprowadziliśmy program in vitro

- chwalił się polityk. Tusk podziękował też za zaproszenie. - Oczywiście przyjadę, będę w piątek – zapowiedział.

Donald Tusk pokazał zdjęcie z młodości. Kadr podbił sieć

Kilka miesięcy temu Donaldowi Tuskowi zebrało się na nostalgię i podzielił się w mediach społecznościowych archiwalnymi kadrami. Na opublikowanym przez premiera nagraniu widzimy powstałą z pomocą sztucznej inteligencji wizualizację, która przedstawia postać premiera, poczynając od dzieciństwa, na teraźniejszości kończąc. Okazało się, że był to imieninowy prezent od wnuków Tuska. Nietypowy podarek skradł serca internautów, którzy wyrażali swój zachwyt w komentarzach "Im starszy, tym przystojniejszy. Wszystkiego najlepszego panie premierze", "Ten napis 'rudy', dystans, kochani, to najlepsze, co może być", "Podziwiam pana, dziękuję za to, co pan robi dla naszego kraju i dziękuję, że mimo wszystko ciągle się pan nie poddaje" - pisali pod nagraniem.