Fryzjer w resorcie kultury. Został doradcą Marty Cienkowskiej

W lipcu tego roku ówczesny prezydent Andrzej Duda wręczył powołania nowym ministrom w zrekonstruowanym rządzie Donalda Tuska. Szefową resortu kultury została politolożka i menedżerka kultury Marta Cienkowska, która wcześniej pełniła w ministerstwie funkcję podsekretarza stanu. Nowa ministerka wskazała pięciu doradców, a nazwisko jednego z nich przyciągnęło uwagę "Faktu". Chodzi o Przemysława Lubińskiego, który, według informacji tabloidu, jest fryzjerem.

Kim jest doradca Marty Cienkowskiej w ministerstwie kultury?

Wśród doradców Marty Cienkowskiej znaleźli się m.in. dziennikarka i publicystka Agata Diduszko-Zyglewska oraz malarz Artur Krajewski. Ostatnio jednak głośno zrobiło się o Przemysławie Lubińskim, który towarzyszył ministerce kultury na inauguracji Konkursu Chopinowskiego. Jak donosi "Fakt", w mediach społecznościowych Lubińskiego można znaleźć informację, że mężczyzna jest "właścicielem i dyrektorem generalnym" jednego z warszawskich salonów fryzjerskich. Rzekomo do dziś można umówić się do niego na wizytę. Ani Marta Cienkowska, ani Centrum Informacyjne ministerstwa kultury nie odpowiedziało jednak na pytanie dziennika, czym Przemysław Lubiński zajmuje się w resorcie.

Marta Cienkowska zabrała głos w sprawie Izraela Eurowizji

Od miesięcy trwa dyskusja o wykluczeniu Izraela z przyszłorocznej Eurowizji, która odbędzie się w Wiedniu, a za takim rozwiązaniem oficjalnie opowiedziało się kilka państw członkowskich m.in. Hiszpania, Holandia i Słowenia. We wrześniu głos w sprawie zabrała również Marta Cienkowska. - Eurowizja jest takim wydarzeniem, na które czeka pół Europy, Australia i na pewno wszyscy Polacy. Bardzo bym chciała, żeby to nie było wydarzenie, które staje się polityczne - powiedziała w rozmowie z tokfm.pl. - Uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli weźmie w tym udział Izrael - dodała ministerka kultury.

W listopadzie miało odbyć się głosowanie dotyczące dopuszczenia Izraela do udziału w Eurowizji, jednak 13 października Europejska Unia Nadawców poinformowała o odłożeniu spotkania w związku z porozumieniem pokojowym dotyczącym Strefy Gazy. Z informacji przekazanych przez EBU wynika jednak, że dyskusja między krajami członkowskimi odbędzie się w grudniu podczas obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.