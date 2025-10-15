XIX Konkurs Chopinowski powoli dobiega końca. 16 października zakończy się III etap prestiżowego wydarzenia, a 18 października rozpoczną się koncerty finałowe. O zwycięstwo nadal walczy trzech pianistów z Polski - Piotr Alexewicz, Piotr Ryszard Pawlak oraz Yehuda Prokopowicz. Na zajęcie pierwszego miejsca szanse mają wciąż także pochodzący z Korei Południowej bracia Hyo i Hyuk Lee, którzy nie tylko na stałe mieszkają w Warszawie, ale też płynnie mówią po Polsku. Bracia Lee zrobili ogromne wrażenie na Rafale Trzaskowskim.
Na Instagramie Rafała Trzaskowskiego pojawił się filmik, w którym prezydent Warszawy wymienia pięć ulubionych miejsc w stolicy związanych z Fryderykiem Chopinem. Wspomniał m.in. o lotnisku nazwanym imieniem artysty, ławeczkach chopinowskich grających jego muzykę czy o kościele św. Krzyża, w którym znajduje się serce Chopina. Trzaskowski przypomniał również o trwającym obecnie III etapie Konkursu Chopinowskiego, w którym zmaga się 20 najwybitniejszych pianistów. - Kibicujemy Polakom, ale kibicujemy również Hyukowi i Hyo Lee - zaznaczył. - To są rewelacyjni Koreańczycy, którzy w 2021 roku postanowili lepiej poznać muzykę Chopina i cały kontekst kulturowy. W związku z tym pięć lat temu zamieszkali na Powiślu i mówią świetnie po Polsku - dodał prezydent Warszawy.
O decyzji o przeprowadzce do Polski Hyuk Lee opowiedział nieco więcej w rozmowie z Programem II Polskiego Radia. Pianista zamieszkał tu krótko po odbywającym się w 2021 roku Konkursie Chopinowskim, w którym doszedł aż do finału. - Ja naprawdę bardzo kocham Chopina i Polskę, ponieważ Chopin się urodził w Polsce. I już przed moim pierwszym konkursem zacząłem się uczyć języka polskiego. Po moim pierwszym konkursie przeprowadziłem się do Warszawy - opowiadał. Niedługo później dołączył do niego młodszy brat Hyo. Dziś razem uczestniczą w prestiżowym wydarzeniu i bardzo się wspierają. - Wszyscy pytają, czy jest rywalizacja między nami. A ja bym powiedział, że to nie jest rywalizacja, to jest zawsze wsparcie. Jesteśmy kolegami, którzy wykonują zawód na scenie. (...) My zawsze się wspieramy po występie każdego z nas - zaznaczył Hyuk Lee w rozmowie z TVP Kultura.
