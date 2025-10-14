14 października w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji przemówiła do nich para prezydencka. "Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Oświaty! W dniu Waszego święta życzymy wam wszystkiego, co najlepsze. Wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy!" - czytamy w opisie pod nagraniem. To jednak nie wszystko.

Marta i Karol Nawroccy w obszernych życzeniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- Z okazji Państwa święta serdecznie pozdrawiamy wszystkich pedagogów - zaczął na nagraniu prezydent Karol Nawrocki. - Życzymy Państwu satysfakcji z rozwoju zawodowego, dobrej energii do pracy z uczniami i radości z ich osiągnięć - dorzuciła pierwsza dama. - Nie mamy wątpliwości, że to właśnie dobra polska szkoła jest miejscem, w którym wykuwa się przyszłość Polski. Uczeń, który z niej wychodzi, powinien czuć dumę z bycia Polakiem, znać i szanować polską historię i kulturę. Nie będzie normalnej Polski bez normalnej szkoły, a mogą ją tworzyć tylko dobrzy nauczyciele - zauważył Nawrocki. W dalszej części małżonka prezydenta przypomniała, że ich dzieci także chodzą do szkoły, tym samym para zdaje sobie sprawę, jak ważni są pedagodzy oddani swojej pracy. - Tacy, którzy na miejscu pierwszym stawiają dobro podopiecznych. Dziękujemy za wysiłek, który nieustannie Państwo podejmują - kontynuowała.

Na sam koniec Nawrocki pokreślił, że praca nauczycieli zasługuje na najwyższe uznanie. - To dzięki niej dojrzewają kolejne pokolenia Polaków. Budowa Polski współczesnej, bezpiecznej, normalnej, przywiązanej do wartości patriotycznych to wielkie zobowiązanie. Niech nigdy nie zabraknie Państwu sił do realizowania tej misji - życzył. - Niech nauczanie przynosi Państwu spełnienie i dumę z edukacyjnych osiągnięć. Życzymy, aby obecny rok szkolny obfitował w sukcesy - dorzuciła pierwsza dama.

Marta Nawrocka w niebieskim komplecie. Nawrocki postawił na klasykę

Pierwsza dama już nie raz pokazała, że nie boi się intensywnych kolorów. Na nagraniu pojawiła się w niebieskim garniturze. Pod marynarkę założyła nieco jaśniejszą bluzkę. "Wygląda pani przepięknie! Piękny garnitur", "Piękny kolor tego kompletu" - pisali internauci. Z kolei prezydent postawił na klasykę - ciemnogranatową marynarkę, spodnie, białą koszulę i czerwony krawat w białe kropki. Życzenia przypadły do gustu wielbicielom pary. "Dziękujemy za tak piękne słowa!", "Pięknie powiedziane" - czytamy.