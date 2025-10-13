Czarnecki wypisuje pod zdjęciem Oliwii z "Rolnika". Niebywałe, jakie słowa padły. Zareagowała

Ci, którzy oglądają nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" z pewnością pamiętają 27-letnią Oliwię, która walczyła o serce Gabriela. Rolnik niestety nie zaprosił jej na swoje gospodarstwo. Choć Oliwia pożegnała się z programem, to zyskała całkiem spore grono fanów. Okazuje się, że wśród nich znalazł się także... Przemysław Czarnecki.

Przemysław Czarnecki pokusił się o zaskakujący komentarz. Była uczestniczka "Rolnika" odpowiedziała

Media donoszą, że polityk ma być obecnie w związku z niejaką Aleksandrą. Szczegóły tej relacji nie są znane. Po komentarzu Czarneckiego pod zdjęciem Oliwii zaczęło pojawiać się pogłoski, że być może poseł spotyka się właśnie z nią. "Wyglądasz skarbie jak..." - napisał Czarnecki, dodając na końcu zdania emotikona diabełka. Oliwia posłała mu całusa i serca, a po chwili dopisała: "Weź, haha, bo się zawstydzę". "Niech się wstydzi ten, kto widzi" - dodał Czarnecki. Szybko się okazało, że pod komentarzem nie kryje się w zasadzie nic, poza koleżeńskim żartem. "Szczerze? Nic [nas nie łączy - przyp. red.]. Znajoma i tyle. Jak zmieni mi się status jakiejkolwiek relacji, to dam znać" - zdradził Pudelkowi. Przy okazji redakcja zapytała go, czy chciałby się odnieść do kwestii statusu jego relacji z Aleksandrą. "Szczerze? Nie bardzo - z iluś przyczyn nie chcę relacji z jakąkolwiek kobietą w internecie wyświetlać. A w każdym razie nie dziś - muszę sobie poukładać pewne rzeczy po prostu" - przyznał.

Marianna Schreiber dostała telefon od rzekomo obecnej partnerki Czarneckiego

Tuż przed ostatnią walką Marianny na Prime MMA odbyła się tzw. Zadyma, która nie służy niczemu innemu, jak podkręceniu emocji przed starciem. To wtedy do studia dodzwoniła się tajemnicza Aleksandra, która przedstawiła się jako obecna partnerka Czarneckiego. Kobieta prosiła Mariannę Schreiber, by ta "rozliczyła się z przeszłości" i "przestała wypisywać" do swojego eks. - Jako obecna partnerka twojego eks jestem zażenowana tym, że masz rzekomo tak super medialny związek, a non-stop wypisujesz do niego. Więc bardzo cię proszę, przestań do niego pisać i rozlicz się z tych rzeczy - wypaliła na wizji.