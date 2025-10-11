Były prezydent USA Joe Biden rozpoczął leczenie z powodu agresywnego raka prostaty, który zdiagnozowano u niego kilka miesięcy wcześniej. Media zagraniczne ujawniły nowe informacje dotyczące stanu zdrowia polityka.

Joe Biden zmaga się z agresywnym rakiem prostaty. Nowotwór zaatakował kości, ale leczenie trwa

W maju 2025 roku ujawniono, że nowotwór rozprzestrzenił się na kości, co znacznie komplikuje leczenie. Sam Biden zabrał wówczas głos na temat swojego stanu zdrowia. - Oczekujemy, że będziemy w stanie to pokonać - mogliśmy usłyszeć. Były prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył przy tym, że nowotwór nie zaatakował organów wewnętrznych, a jego kości są w dobrej kondycji. Teraz jego rzecznik w rozmowie z CNN zdradził, że Biden przechodzi obecnie radioterapię, a także terapię hormonalną.

Według informacji przekazanych przez biuro polityka, jego wynik w skali Gleasona wynosi 9 - to najwyższy możliwy wynik, świadczący o bardzo agresywnej postaci choroby. Eksperci, tacy jak dr Benjamin Davies z University of Pittsburgh Medical Center, zaznaczają jednak, że nowoczesne metody leczenia dają nadzieję nawet w tak trudnych przypadkach. "Nawet pacjenci z rakiem wysokiego ryzyka mogą prowadzić całkiem normalne życie, o ile choroba jest odpowiednio leczona" - podkreślił dr Jamin Brahmbhatt z Orlando Health. To jednak niejedyny problem zdrowotny Joe Bidena w ostatnim czasie. Niedawno przeszedł operację Mohsa, która służy do usuwania zmian nowotworowych na skórze. W 2023 roku, jeszcze jako urzędujący prezydent, miał usuniętą zmianę nowotworową z klatki piersiowej - okazała się rakiem podstawnokomórkowym, czyli najczęściej występującym, ale zazwyczaj łagodnym typem raka skóry.

Joe Biden ma problemy z pamięcią? Ujawniono treść tajnych notatek

Jakiś czas temu Stacja Fox News opublikowała zdjęcia notatek, z których Joe Biden korzystał podczas publicznych wystąpień. Okazało się, że były prezydent USA miał przy sobie małe karteczki z informacjami, które pomagały mu w trakcie przemówień. Na jednej z nich znajdowało się zdjęcie i krótka charakterystyka Hillary Clinton, z której można się dowiedzieć, że otrzymała Prezydencki Medal Wolności oraz że była Sekretarzem Stanu w administracji Obamy-Bidena. Inna kartka zawierała zdjęcie aktora i reżysera Denzela Washingtona z opisem, że "New York Times" nazwał go "jednym z najwybitniejszych aktorów XXI wieku". Były pracownik administracji Bidena wyjaśnił w rozmowie z Fox Digital, że przygotowanie takich list uczestników wydarzeń i ich krótkich biografii "jest standardową procedurą operacyjną w przypadku materiałów informacyjnych". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.