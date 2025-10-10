XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. 9 października rozpoczął się II etap konkursu, do którego zakwalifikowało 40 pianistów w tym czterech Polaków: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Wydarzenie cieszy się dużym zaintersowaniem - jest emitowane w sieci, na kanałach TVP oraz w Programie 2 Polskiego Radia (tu w systemie binauralnym, który pozwala na stworzenie trójwymiarowego efektu dźwiękowego). Po brzegi wypełniana jest też główna sala Filharmonii Narodowej. Okazuje się, że na tej już po raz kolejny podczas konkursu znalazł się Rafał Trzaskowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ocenili go eksperci

Konkurs Chopinowski. Rafał Trzaskowski na widowni w Filharmonii Narodowej

3 października, a więc dzień po rozpoczęciu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Rafał Trzaskowski pochwalił się na Instagramie, że mógł słuchać uczestników konkursu z sali Filharmonii Narodowej. Towarzyszyła mu wówczas żona Małgorzata Trzaskowska (więcej na ten temat możecie przeczytać TUTAJ).

Teraz okazuje się, że prezydent Warszawy 10 października znów pojawił się na widowni w filharmonii, by wysłuchać pianistów, którzy zaprezentowali się drugiego dnia przesłuchań II etapu konkursu. Nie pochwalił się tym jednak na Instagramie (w czasie trwania koncertu na InstaStories polityka pojawiły się ujęcia z Domu Powstańców Warszawskich relacjonujące 93. urodziny łaczniczki - pani Anny Czerskiej). Podczas wieczornej sesji wydarzenia uchwyciły go za to kamery - widać go było m.in. na początku przesłuchań, jak i po występie pianisty Hyo Lee, którego gorąco oklaskiwał. Na nagraniu widać, że polityk miał na sobie ciemny garnitur z krawatem oraz białą, elegancką koszulę. Na wydarzenie tym razem przybył sam - bez żony. Ponadto wyglądał na skupionego i poruszonego. Jak widać, Trzaskowski słucha nie tylko funku.

Rafał Trzaskowski w Filharmonii Narodowej. ZDJĘCIAOtwórz galerię

Konkurs Chopinowski. Była typowana na jedną z faworytek, ale odpadła. Słowa Diany Cooper poruszają

Porozmawialiśmy z brytyjsko-francuską pianistką Dianą Cooper, która ku zaskoczeniu słuchaczy nie przeszła do II etapu konkursu. Pianistka nie kryła dumy, że zaprezentowała swój talent podczas wydarzenia. W poruszających słowach opowiedziała też o wsparciu, jakie otrzymała od internautów. - Pomimo bolesnego uczucia związanego z opuszczeniem konkursu wcześniej niż pragnęłam, czuję się głęboko poruszona i ogromne wdzięczna za niespodziewanie liczne reakcje i słowa wsparcia, które otrzymałam od publiczności i widzów w internecie - powiedziała nam. I dodała: - Ich ciepłe słowa pełne życzliwości i otuchy poruszają mnie do głębi. Dają mi siłę, by iść naprzód i przypominają o najgłębszym sensie muzyki i bycia muzykiem - aby dotykać serc ludzi - podsumowała.