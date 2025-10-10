Władysław Kosiniak-Kamysz jest nie tylko wicepremierem, ale także mężem i ojcem. Z żoną Pauliną Kosiniak-Kamysz ma troje dzieci - sześcioletnią Zofię, pięcioletnią Różę oraz rocznego Stanisława. Polityk chętnie pokazuje kadry z życia rodzinnego w sieci. Tak było i tym razem, gdy w piątek, 10 października, postanowił dodać wpis i zdjęcie z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego. Na opublikowanej fotografii polityk dokazywał ze swoimi córkami. Internauci natychmiast przyczepili się do jednej rzeczy.
W swoim wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, jak ważny dla zdrowia psychicznego dzieci jest wspólnie spędzany czas. "W dzisiejszych czasach coraz trudniej oderwać dzieci od ekranów i nowoczesnych technologii. Ale prawda jest taka, że żaden smartfon nie zastąpi rozmowy, wspólnej zabawy czy zwykłego bycia razem. Czas, który spędzamy z naszymi dziećmi, to najlepsza inwestycja w ich zdrowie, także psychiczne. Bo relacja z nami daje im poczucie bezpieczeństwa, którego nie znajdą w internecie" - napisał polityk i pokazał, jak on spędza czas ze swoimi dziećmi. Na zdjęciu, które opublikował widać, jak jedna z córek wskoczyła mu na plecy, a druga "atakuje" go z przodu. Wygląda na to, że cała trójka świetnie się razem bawiła.
Internautom jednak coś się nie spodobało. Mianowicie postanowili przyczepić się do stylizacji wicepremiera. "Pan się bawi z dziećmi w białej koszuli pod krawatem i w butach lakierkach, będąc w sypialni? Serio?", "Zdjęcie na pokaz, gdzie marynarka?", "Dobry strój i buty do zabawy w domu" - pisali. Niektórzy jednak docenili zarówno opis, jak i rodzinny kadr. "Piekna rodzinka. Brawo dla taty za wspólną zabawę z dziećmi", "Pięknie napisane" - komentowali. A Wy jakie macie zdanie na ten temat? Możecie podzielić się nim w sondzie poniżej artykułu.
O ile stylizacja wicepremiera znalazła się pod ostrzałem internautów i nie została przez nich doceniona, o tym żona Kosiniaka-Kamysza ostatnio zadała szyku. Zjawiła się u boku polityka na wydarzeniu odbywającym się w ramach Centralnych obchodów Święta Wojsk Lądowych. Z tej okazji żona polityka postawiła na niecodzienną kreację. Miała na sobie elegancki komplet, który specjalnie dla nas ocenił stylista Michał Musiał. - Postawiła na bardzo elegancką stylizację i wyszła na tym doskonale. Zdecydowała się na rozszerzaną spódnicę nawiązującą swoją stylistyką do estetyki domu mody Dior i mocno taliowaną marynarkę - zauważył ekspert. - Całość uzupełniły ponadczasowe szpilki i nonszalanckie nakrycie głowy. Paulina Kosiniak-Kamysz prezentowała się bardzo kobieco i efektownie. Trudno się do czegokolwiek przyczepić - uzupełnił. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.
