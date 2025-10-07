Już niebawem w Stanach Zjednoczonych będzie można płacić monetami z wizerunkiem Donalda Trumpa. Według doniesień "New York Times", jednodolarówki z profilem Donalda Trumpa trafią do obiegu już w 2026 roku. Co jednak ciekawe, Departament Skarbu, który podjął tę decyzję, spotyka się z zarzutami, że łamie prawo. Nie jest to dalekie od prawdy, ponieważ według przepisów z 1866 roku na peniądzach nie mogą pojawiać się żyjące osoby.

Twarz Donalda Trumpa na pieniądzach. To już pewne

Do sieci trafiły już pierwsze projekty monety z Donaldem Trumpem. Na awersie ma się znaleźć twarz prezydenta ukazana z profilu. Do tego wokół niej mają pojawić się napisy "Wolność" oraz "Bogu ufamy 1776-2026". Z kolei na rewersie ma być Donald Trump przedstawiony z prawą pięścią uniesioną w górę oraz z hasłem "Walcz, walcz, walcz". Nie zabraknie też amerykańskiej flagi za prezydentem.

Co ciekawe, Departament Skarbu może w ten sposób nie tylko złamać prawo, mówiące o niezamieszczaniu żyjących osób na monetach, ale także prawo, które zostało ustalone w 2020 roku, które wręcz zabrania umieszczania na rewersie żadnych portretów czy popiersia osób żyjących lub zmarłej. Przedstawiciele Departamentu Skarbu tłumaczą się, że nie łamią prawa, a stworzenie monet z Donaldem Trumpem jest możliwe dzięki prawu "Circulating Collectible Coin Redesign Act", które zostało ustalone w 2020 roku przez kongres. Upoważnił on wtedy Mennicę Stanów Zjednoczonych do produkcji nowych wzorów na wybranych monetach, które miały być wprowadzone w latach 2022-2030.

