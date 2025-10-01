Joe Biden początkowo ubiegał się o reelekcję w wyborach na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale po słabo ocenianym starciu w debacie z Donaldem Trumpem, postanowił wycofać swój udział. Jego polityczni oponenci często wskazywali, że polityk miał mieć coraz większe problemy z pamięcią. Teraz stacja Fox News dotarła do tajnych notatek byłego prezydenta.

Biden pomagał sobie karteczkami podczas publicznych wystąpień. Na jednej z nich zdjęcie Clinton

Fox News dotarło do pięciu "karteczek" wielkości dłoni, które miała przygotować administracja Joe Bidena. Karteczki miały pomagać prezydentowi podczas wystąpień na żywo. Co ciekawe, szczegółowo zostały na nich opisane także czołowe osoby ze środowiska Demokratów. Na jednej z kartek widnieje zdjęcie i opis kariery Hillary Clinton. Można z niej odczytać, że Clinton została odznaczona Prezydenckim Medalem Wolności i że była Sekretarzem Stanu w administracji Obamy-Bidena. Na innej z kart znajduje się zdjęcie hollywoodzkiego gwiazdora Denzela Washingtona, z informacją, że to aktor i reżyser, którego "New York Times" nazwał "jednym z najwybitniejszych aktorów XXI wieku". Cztery z pięciu kartek, które zostały opublikowane, mają ponadto adnotację "Prezydent widział". W rozmowie z serwisem Fox Digital były pracownik administracji Joe Bidena stwierdził, że przygotowanie listy uczestników danego wydarzenia i sporządzenie ich krótkich biografii "jest standardową procedurą operacyjną w przypadku materiałów informacyjnych".

Rzeczniczka Białego Domu ostro o praktykach Joe Bidena. Mówi o niekompetencji

Na jednej z opublikowanych kartek widnieje także pytanie, które zostało zadane Bidenowi podczas konferencji prasowej przez dziennikarkę ABC News, Mary Bruce. "2024: Jak ty postrzegasz przyszłość? Jak ty postrzegasz swoje miejsce w historii?" - brzmi. Obecna rzeczniczka Białego Domu zwróciła uwagę na to, że Donald Trump nie dostaje pytań od dziennikarzy na kartkach i nie prowadzi selekcji pytań, które mają mu być zadane na konferencjach prasowych. - Prezydent Trump zapewnia nieograniczony dostęp do mediów i odpowiada na każde możliwe pytanie, bez wstępnej selekcji pytań prasowych ani zbierania kart od dziennikarzy z wyprzedzeniem, jak to miało miejsce w przypadku jego niekompetentnego poprzednika. W przeciwieństwie do Joe Bidena, prezydent Trump faktycznie rządzi naszym krajem i nigdy nie waha się stawić czoła fałszywym wiadomościom, by przekazać prawdę - powiedziała Taylor Rodgers w rozmowie z serwisem Fox Digital.