W sierpniu Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Polski. Od tego czasu polityk ma bardzo napięty grafik. We wrześniu odwiedził Stany Zjednoczone i pojawił się na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent i jego żona odwiedzili także Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i spotkali się z Polonią. Teraz Karol Nawrocki wrócił do Polski i 30 września był gościem Radia ZET, gdzie porozmawiał z Bogdanem Rymanowskim.

Karol Nawrocki o przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego. "Na razie jest dobrze"

Podczas rozmowy Rymanowski zapytał Nawrockiego o to, czy po zaprzysiężeniu nosi przy sobie gotówkę. - Obecnie nie noszę - odparł. Dziennikarz był także ciekawy, czy rodzina polityka jest zadowolona z życia codziennego w Belwederze. - Gdyby nie kamery, mikrofony i ciągli goście, to mieszkałoby się bardzo kameralnie, ale tak też się mieszka całkiem dobrze, Panie Redaktorze. Jesteśmy tutaj od ponad miesiąca, wykonujemy te czynności, które wykonuje rodzina w normalnym mieszkaniu czy domu. (...) Czasami zdarza się, że mogę zjeść obiad, gdy mam przerwę między porannymi a wieczornymi aktywnościami - mówił Karol Nawrocki.

A co z przeprowadzką do Pałacu Prezydenckiego, który w ostatnim czasie był remontowany? - Mieszka się dobrze w Belwederze, jeszcze pewnie trochę tu pomieszkamy. (...) Na razie jest dobrze, a pewnie takie decyzje [o przeprowadzce - przyp. red.] niebawem podejmiemy - skwitował Nawrocki. Prezydent został także zapytany o uzależnienie od nikotyny. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.

Karol Nawrocki o pierwszej damie. "Jestem dumny ze swojej żony"

Karol Nawrocki opowiedział także o żonie. Jak przyznał, Marta Nawrocka doskonale odnajduje się w roli pierwszej damy, a jej grafik pęka w szwach. - Jestem dumny ze swojej żony, myślę, że świetnie radzi sobie w roli pierwszej damy. Jest aktywna, wczoraj miała chyba dwa wydarzenia. Każdego dnia ma coś ważnego i robi to z wielką pasją, otwartością, uśmiechem. Jest pochłonięta tym i też tymi myślami, że może zrobić coś dobrego dla Polski, konkretnych środowisk, osób z niepełnosprawnością, młodzieży z wykluczonych regionów - mówił. Nie szczędził czułych słów. - Myślę, że Marta, moja żona i pierwsza dama jest bardzo pozytywnie nastawiona do swojej roli. Jestem z niej dumny - skwitował polityk.