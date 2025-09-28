Tusk podzielił się rodzinnym kadrem. "Pierwsze grzybobranie w życiu"

Donald Tusk każdą wolną chwilę stara się spędzać z najbliższymi. Najczęściej towarzyszą mu wnuki, które są dla niego największą radością i odskocznią od politycznych obowiązków. Przypomnijmy, że polityk ma ich czworo - syn, Michał Tusk doczekał się dwóch synów, a córka, Katarzyna Tusk, dwóch córek. Budowanie więzi z najmłodszymi jest dla niego wyjątkowo ważne. Premier często chwali się relacjami ze wspólnych aktywności na swoim profilu na Instagramie. Tym razem postanowił wybrać się z wnuczką na grzyby.

Donald Tusk na grzybach. Nie udałoby się bez pomocnika

"Pierwsze grzybobranie w życiu zakończone pełnym sukcesem (co nie znaczy, że od razu pełnym koszem). Z pomocą Franka oczywiście" - czytamy w najnowszym poście premiera. Do wpisu Tusk dołączył zdjęcie z lasu, na którym widzimy jego wnuczkę i psa - Franka. Pod kadrem z wypadu od razu zaroiło się od komentarzy. "W przyrodzie najlepiej", "Jaki uroczy obrazek", "I to są te fajne chwile. Tylko to się liczy", "Potrzebujemy takich chwil w tym pełnym niepewności świecie" - pisali obserwatorzy polityka. Zdjęcie z grzybobrania znajdziecie poniżej.

Donald Tusk o roli dziadka. Nie ma dla niego niczego ważniejszego

Premier na każdym kroku podkreśla, że wnuki są dla niego całym światem. - Jestem wyjątkowo szczęśliwym dziadkiem. Raz, że bardzo na to czekałem, dwa, to jest zupełnie fenomenalne przeżycie. Nie spodziewałem się, że można od razu pokochać, tak bezwarunkowo, jak własne dziecko, takie małe ciałko, istotę, która jeszcze nie mówi i ledwo poznaje - wyznał w osobistej rozmowie z magazynem "Gala".

Wnuki przypominają mu również o przemijającym czasie. Niedawno na profilu polityka pojawiło się zabawne zdjęcie z najstarszym z nich, Mikołajem. Widzimy na nim premiera, który jest wyraźnie zaskoczony różnicą wzrostu między nim a chłopakiem. "Dziesięć miesięcy temu chwaliłem się tu podobnym zdjęciem, na którym byłem wciąż ciut wyższy od mojego najstarszego wnuka. Dzisiaj Mikołaj nie pozostawił mi już żadnych złudzeń. Jestem dumny jak paw, nawet jeśli mina mówi co innego" - napisał.