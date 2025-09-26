Rafał Trzaskowski dwukrotnie startował w wyborach prezydenckich. W tych, które odbyły się w tym roku, przegrał z Karolem Nawrockim. Na pewien okres prezydent Warszawy zniknął ze świecznika i nie był obecny w mediach. Po czasie zdecydował się powrócić i udzielił wywiadu Piotrowi Marciniakowi w programie "Fakty po Faktach". Został zapytany o nowego prezydenta. Trzaskowski nie krył, co go denerwuje.

Rafał Trzaskowski podsumował Karola Nawrockiego. Wspomniał o snusach i angielskim

W rozmowie z dziennikarzem TVN Trzaskowski jasno podkreślił, że Nawrocki obecnie sieje wyłącznie niezgodę i chaos. - Źle się stało, że mamy prezydenta, którego głównym celem jest wprowadzanie chaosu i wetowanie absolutnie wszystkich poczynań rządu, niezależnie od tego, czy one są oceniane pozytywnie przez prezydenta, czy negatywnie - stwierdził polityk. - Tu chodzi wyłącznie o to, żeby siać niezgodę. Niestety, przewidywaliśmy to i taki mamy efekt - dodał z niezadowoleniem. Miał jednak problem z docinkami pod adresem Nawrockiego. - Sprzeciwiam się jednemu. Sprzeciwiam się nabijaniu się z prezydenta, że nadużywa tytoniu albo nie zna języka obcego w stopniu perfekcyjnym. Kampania powinna nas nauczyć tego, że to Polaków w dużej części nie interesuje. Skupmy się na merytorycznej ocenie prezydenta, a nie na docinkach, jeżeli mamy czegoś się nauczyć - ocenił Trzaskowski.

Podczas obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku sfotografowano ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Zdjęcie szybko stało się tematem gorącej dyskusji, bowiem obaj politycy szeroko się do siebie uśmiechali. Dziennikarz RMF FM postanowił zapytać o tę kwestię Sikorskiego. - Rozmawiał pan z prezydentem Karolem Nawrockim... - zaczął, a minister już miał na to szybką odpowiedź. - Jak Polak z Polakiem za granicą - skomentował. Na pytanie o to, czy wspomniane kadry mogą zapowiadać poprawę relacji między politykami, Sikorski miał jasną odpowiedź. - Oby - skwitował.