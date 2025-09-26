Marta Nawrocka stała się aktywna w mediach społecznościowych już na początku kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego. Gdy jej mąż ubiegał się o fotel prezydenta, towarzyszyła mu również w spotkaniach z rodakami. Teraz jest u jego boku podczas oficjalnych wyjazdów - ma za sobą m.in. wizytę w Nowym Jorku. Polacy śledzą każdy jej krok i komentują kolejne stylizacje. Teraz styl pierwszej damy wzięła na tapet Ewa Minge.

Ewa Minge o stylu Marty Nawrockiej. Poruszyła też poważny poblem

Ewa Minge wzięła udział w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", ale niestety odpadła z tanecznego show jako pierwsza. Po porażce chętnie angażuje się w mediach społecznościowych i udziela wywiadów. W ostatniej rozmowie z "Faktem" została zapytana nie tylko o kulisy udziału w show Polsatu, ale też o Martę Nawrocką. Projektantka oceniła styl pierwszej damy. W jej opinii Nawrocka ubiera się bardzo dobrze, jednak powinna zrezygnować ze... spodni. - Nasza pierwsza dama wygląda doskonale. Ja ją w ogóle bardzo lubię w czerni. (...) Nie do końca natomiast lubię naszą pierwszą damę w spodniach, bo uważam, że te spodnie zabierają jej kobiecość - oceniła.

Minge w trakcie wywiadu poruszyła też poważniejszy temat niż styl pierwszej damy. Projektantka wspomniała, że chciałaby, żeby żona Nawrockiego stała się twarzą konkretnego programu, który miałby przysłużyć się wszystkim obywatelom. - Czekam na to, aż ona ogłosi program, za którym staje (...) Ja bym chciała, żeby nasza pierwsza dama stanęła za jakimś programem, żeby tworzyła misję, żeby z obywatelami się spotykała, niosąc coś dla nas dobrego i pokazując: "słuchajcie, nieważne, że mój mąż został wybrany przez tę część, ja jestem kobietą, ja zmiękczam tę historię polityczną" - powiedziała tabloidowi.

Małgorzata Kożuchowska o stylu Marty Nawrockiej

Jakiś czas temu styl pierwszej damy oceniła też Małgorzata Kożuchowska. - Jest dobrze, może być jeszcze lepiej. Myślę, że ma super figurę, w sensie bardzo wdzięczną do ubierania. Jest w ogóle bardzo atrakcyjną kobietą. Ma super fryzurę, to też dużo pomaga - powiedziała aktorka w rozmowie ze "Światem gwiazd". Kożuchowska podzieliła się także pewną radą dotyczącą ubioru Nawrockiej. - Trochę luzu bym wrzuciła w to. Trochę bym odpięła ten przysłowiowy guziczek. Ale rozumiem, że też są takie sytuacje, w których chcesz się czuć tak właśnie zapięta. Myślę, że naprawdę jest potencjał - podsumowała aktorka.